Ահա՛ թե ինչի կարող ենք ականատես լինել վաղը ԱՄՆ–ում

Ռուսաստանն ու ԱՄՆ-ը առաջիկա օրերին երկու երկրների նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի միջև երկկողմ հանդիպում կկազմակերպեն՝ օգոստոսի 7-ին լրագրողներին իրազեկել է ՌԴ նախագահի օգնական Յուրի ՈՒշակովը։ «Այժմ մեր ամերիկացի գործընկերների հետ միասին մենք կոնկրետ աշխատանք ենք սկսում»,- ասել է ՈՒշակովը։               
 
07.08.2025 | 19:01

TRIPP – «Թրամփի ճանապարհը դեպի միջազգային խաղաղություն և բարօրություն»

Համաձայնագրի կենտրոնական տարրը նոր առևտրային և ենթակառուցվածքային ծրագիրն է, որը կոչվում է «Թրամփի ճանապարհը դեպի միջազգային խաղաղություն և բարօրություն» (TRIPP)։

Այս նորարարական ծրագիրն ուղղված է երկու երկրների միջև ամենավիճահարույց հարցի՝ տրանսպորտային կապի լուծմանը։

TRIPP-ը կստեղծի տարանցիկ ուղի Հայաստանի հարավով՝ ապահովելով Ադրբեջանի անխափան մուտքը դեպի իր անկլավ Նախիջևան։

Կարևոր է նշել, որ ԱՄՆ պաշտոնյաները, Kyiv Post-ին տված հարցազրույցում (անանունության պայմանով), նշել են, որ այս ուղին կպահպանի Հայաստանի «ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու իրավազորությունը»։

TRIPP-ը ռազմական կամ պաշտպանական նախաձեռնություն չէ։ Պաշտոնյաները հստակ հայտնել են, որ ԱՄՆ-ը չի տրամադրում «խիստ անվտանգության երաշխիքներ» և չի տեղակայելու զորքեր այդ ուղու վրա։

ԱՄՆ-ի մասնակցությունը բացառապես առևտրային բնույթ է կրելու․ ԱՄՆ-ը կստանձնի պատասխանատվություն՝ «համապատասխան մակարդակով օպերատորների» հետ համաձայնագրերի միջոցով ապահովելու համար ուղու անվտանգ շահագործումը բոլոր կողմերի համար:

Պաշտոնյաների խոսքերով՝ ուրբաթ, օգոստոսի 8-ին, Իլհամ Ալիևը և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սպիտակ տանը նախագահ Թրամփի ներկայությամբ կստորագրեն մի շարք կարևոր փաստաթղթեր․

*Համատեղ հռչակագիր․

Սա պաշտոնապես կգրանցի «խաղաղության հասնելու հստակ ուղին» և հարաբերությունների ամբողջական նորմալացումը, որը պաշտոնյաներն անվանում են «այնքան մոտ անշրջելիությանը, որքան հնարավոր է»։

*Խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրում․

Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարները նախաստորագրելու են երկկողմ խաղաղության համաձայնագրի տեքստը, որի շուրջ բանակցությունները շարունակվել են մի քանի ամիս։

*Համատեղ նամակ Մինսկի խմբից դուրս գալու մասին․

Երկու երկրները պաշտոնապես դուրս կգան ԵԱՀԿ Մինսկի խմբից՝ միջնորդական հարթակից, որը գնահատվել է որպես «անօգուտ» և կարիք ունի նոր մոտեցման...

*Նոր երկկողմ փոխըմբռնման հուշագրեր․

ԱՄՆ-ը կստորագրի առանձին փոխըմբռնման հուշագրեր (ՓՀ) Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ՝ «վերակառուցելով» և «գործարկելով» նրանց համապատասխան երկկողմ հարաբերությունները և բացելով հնարավորություններ, որոնք նախկինում անհնարին էին թվում։

Ակնկալվում է, որ TRIPP ծրագրի աշխատանքային խմբերը կսկսեն քննարկումները հաջորդ շաբաթ՝ գագաթնաժողովից հետո, իսկ Թրամփը սահմանել է վերջնաժամկետ՝ նրանց աշխատանքը ավարտին հասցնելու համար:

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Նյութի աղբյուրը՝ Alex Raufoglu

http://kyivpost.com/post/57664...

