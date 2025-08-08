Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Սա այն դեպքն է, որ իսկապես մաղթում եմ հաջողություն

07.08.2025 | 20:06

Ըստ «Իսրայել Հայոմ» թերթի տեղեկությունների, Իսրայելը և Հունաստանը մշակում են գործողության պլան «Պոսեյդոնի զայրույթը» ծածկագրով։ Ռազմական գործողությունը, ըստ թերթի տվյալների, պետք է Հյուսիսային Կիպրոսի նկատմամբ վերադարձնի հունական ինքնիշխանությունը։

Աղբյուրի տվյալներով՝ գործողության նպատակներն են՝

- արգելափակել Թուրքիայից ռազմական և այլ մատակարարումները,

- չեզոքացնել Հյուսիսային Կիպրոսում տեղակայված ՀՕՊ համակարգերը,

- ոչնչացնել հետախուզական և կառավարման կենտրոնները,

- վերջ դնել կղզում Թուրքիայի ռազմական ներկայությանը,

- վերականգնել Կիպրոսի Հանրապետության (Հարավային Կիպրոս) ինքնիշխանությունը կղզու ամբողջ տարածքում։

Սա այն դեպքն է, որ իսկապես մաղթում եմ հաջողություն, առավել ևս երբ խոսքը մեր բարեկամ Հունաստանի հաջողության և պատմական արդարության վերականգնման մասին է:

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

