Ըստ «Իսրայել Հայոմ» թերթի տեղեկությունների, Իսրայելը և Հունաստանը մշակում են գործողության պլան «Պոսեյդոնի զայրույթը» ծածկագրով։ Ռազմական գործողությունը, ըստ թերթի տվյալների, պետք է Հյուսիսային Կիպրոսի նկատմամբ վերադարձնի հունական ինքնիշխանությունը։
Աղբյուրի տվյալներով՝ գործողության նպատակներն են՝
- արգելափակել Թուրքիայից ռազմական և այլ մատակարարումները,
- չեզոքացնել Հյուսիսային Կիպրոսում տեղակայված ՀՕՊ համակարգերը,
- ոչնչացնել հետախուզական և կառավարման կենտրոնները,
- վերջ դնել կղզում Թուրքիայի ռազմական ներկայությանը,
- վերականգնել Կիպրոսի Հանրապետության (Հարավային Կիպրոս) ինքնիշխանությունը կղզու ամբողջ տարածքում։
Սա այն դեպքն է, որ իսկապես մաղթում եմ հաջողություն, առավել ևս երբ խոսքը մեր բարեկամ Հունաստանի հաջողության և պատմական արդարության վերականգնման մասին է:
Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ