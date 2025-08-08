Մանրամասն որոնում (արխիվ)
08.08.2025
 
Ռուսաստանն ու ԱՄՆ-ը առաջիկա օրերին երկու երկրների նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի միջև երկկողմ հանդիպում կկազմակերպեն՝ օգոստոսի 7-ին լրագրողներին իրազեկել է ՌԴ նախագահի օգնական Յուրի ՈՒշակովը։ «Այժմ մեր ամերիկացի գործընկերների հետ միասին մենք կոնկրետ աշխատանք ենք սկսում»,- ասել է ՈՒշակովը։               
 
Նորություններ » «Անդրանիկի պատասխանը Նուրի փաշային»

«Անդրանիկի պատասխանը Նուրի փաշային»

«Անդրանիկի պատասխանը Նուրի փաշային»
07.08.2025 | 20:10

30 սեպտեմբերի (13 հոկտեմբերի) 1334 (1918) թ.

Կարդացի [1918 թ.] օգոստոսի 15-ի Ձեր հայտարարությունը, տեղեկացա նաև իմ մասին Ձեր գրած զրպարտություններին:

Ինչպես Դուք եք գրում, ես ձեզնից հաղթված և հալածված չեմ: Ընդհակառակը, այսօր Դուք իմ առջև բարոյապես հաղթված եք, քանի որ, հավանաբար, հիշում եք Սասունում, Մուշի [Առաքելոց] վանքում, Մուշի Գոմեր գյուղում տեղի ունեցած կռիվներում քառասուն ֆիդայիների դիմացից հազարավոր ասկյարների փախուստը, նաև Բալկանյան պատերազմը, Բիթլիսի գրավումը և վերջին օրերին Խոյի մոտ ձեր լքած թնդանոթներն ու գնդացիրները: Եթե չեք հիշում, կարող եք հարցնել այդ ամենին տեղյակ Յավեր փաշային:

Ասում եք, թե կաշառված եմ անգլիական կառավարության ոսկիներով: Աշխարհում կաշառակերությամբ խայտառակված մի պետություն եթե կա, այդ ձեր երկիրն ու կառավարությունն է, ձեր պաշտոնյաները: Դուք ձեզ անպարտ եք համարում, սակայն համաշխարհային պատմությունը ցույց է տալիս, որ դուք հերոս եք միայն անմեղ ու անզեն ժողովրդի հանդեպ: Այս կետը ես հրաշալի գիտեմ:

Ձեր կառավարության արյունահեղությանը հակված լինելը, խաբեբա քաղաքականություն իրականացնելն աշխարհին հայտնի լինելուց հետո ինքներդ ձեզ հզոր պետության պաշտոնյա եք համարում, և, հայտարարություններ հրապարակելով, ցանկանում եք անմեղ ժողովրդին ձեր լարած թակարդը գցել:

Այո՛, հնարավոր է, որ դուք այս ոլորտում կարող եք հաջողել և բազմաթիվ անմեղ [մարդկանց] արյան պատճառ լինել, սակայն վստահ եղեք, որ մեզ չեք կարող խաբել: Աստծո կամքով շատ մոտ ժամանակ կհանդիպենք միմյանց:

Անդրանիկ

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆԻ ՖԲ էջից

Ասում են...

Տարածաշրջանային

Արդյո՞ք ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում իրականացնում են կուլիսային փոխհամաձայնեցված քաղաքականություն

Արդյո՞ք ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում իրականացնում են կուլիսային փոխհամաձայնեցված քաղաքականություն

Ամբողջ աշխարհն այսօր ուշադրությունը սևեռել է Վաշինգտոն՝ սպասելով վաղվա, թվում է թե՝ պատմական բնույթ ստացող հանդիպմանը։ Դոնալդ Թրամփի հովանու ներքո նախատեսվող Փաշինյան–Ալիև հանդիպումը համաշխարհային մեդիայում արդեն ներկայացվում է որպես խաղաղության հաստատման շրջադարձային պահ՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տևական հակամարտության շրջանակում...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ մի ամբողջ ժողովուրդ հանդուրժում է մոլագարի ներկայությունը պետական համակարգի վերին օղակներում՝ նա դադարում է միայն զոհ լինելուց
Երբ մի ամբողջ ժողովուրդ հանդուրժում է մոլագարի ներկայությունը պետական համակարգի վերին օղակներում՝ նա դադարում է միայն զոհ լինելուց

«Իրատես» թերթի արխիվից

Նի­կո՛լ, «գնա տուն»
Նի­կո՛լ, «գնա տուն»

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պնակալեզին ուր էլ ուղարկես, կվերադառնա իր նախկին տեղը
Պնակալեզին ուր էլ ուղարկես, կվերադառնա իր նախկին տեղը
