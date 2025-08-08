«Անդրանիկի պատասխանը Նուրի փաշային»

30 սեպտեմբերի (13 հոկտեմբերի) 1334 (1918) թ.
Կարդացի [1918 թ.] օգոստոսի 15-ի Ձեր հայտարարությունը, տեղեկացա նաև իմ մասին Ձեր գրած զրպարտություններին:
Ինչպես Դուք եք գրում, ես ձեզնից հաղթված և հալածված չեմ: Ընդհակառակը, այսօր Դուք իմ առջև բարոյապես հաղթված եք, քանի որ, հավանաբար, հիշում եք Սասունում, Մուշի [Առաքելոց] վանքում, Մուշի Գոմեր գյուղում տեղի ունեցած կռիվներում քառասուն ֆիդայիների դիմացից հազարավոր ասկյարների փախուստը, նաև Բալկանյան պատերազմը, Բիթլիսի գրավումը և վերջին օրերին Խոյի մոտ ձեր լքած թնդանոթներն ու գնդացիրները: Եթե չեք հիշում, կարող եք հարցնել այդ ամենին տեղյակ Յավեր փաշային:
Ասում եք, թե կաշառված եմ անգլիական կառավարության ոսկիներով: Աշխարհում կաշառակերությամբ խայտառակված մի պետություն եթե կա, այդ ձեր երկիրն ու կառավարությունն է, ձեր պաշտոնյաները: Դուք ձեզ անպարտ եք համարում, սակայն համաշխարհային պատմությունը ցույց է տալիս, որ դուք հերոս եք միայն անմեղ ու անզեն ժողովրդի հանդեպ: Այս կետը ես հրաշալի գիտեմ:
Ձեր կառավարության արյունահեղությանը հակված լինելը, խաբեբա քաղաքականություն իրականացնելն աշխարհին հայտնի լինելուց հետո ինքներդ ձեզ հզոր պետության պաշտոնյա եք համարում, և, հայտարարություններ հրապարակելով, ցանկանում եք անմեղ ժողովրդին ձեր լարած թակարդը գցել:
Այո՛, հնարավոր է, որ դուք այս ոլորտում կարող եք հաջողել և բազմաթիվ անմեղ [մարդկանց] արյան պատճառ լինել, սակայն վստահ եղեք, որ մեզ չեք կարող խաբել: Աստծո կամքով շատ մոտ ժամանակ կհանդիպենք միմյանց:
Անդրանիկ
