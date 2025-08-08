Դատարկիր քեզ
07.08.2025 | 21:59
Օգոստոսի 8
Վստահիր միայն Ինձ: ՈՒրիշ օգնություն մի կամեցիր: Փոխհատուցումը թող քո հոգու վստահությունը լինի, որպեսզի ավելին տրվի քեզ` կարողությունդ անպակաս պահելու համար:
Դատարկիր քեզ արագորեն, որպեսզի նոր Աստվածային կենսաուժ ստանաս:
Ինչքան շատ քեզ պահես, այնքան քիչ կստանաս Ինձնից: Այս, ձեռք բերելու աստվածային օրենքն է: Չգործածելը, չտալը, քեզ պահելը` ենթադրում է ապագայի նկատմամբ վախ, Ինձ վստահելու պակաս:
Երբխնդրում ես, որ ազատեմ քեզ դժվարության ու չքավորության ճահճուտից, դու նախ պետք է Ինձ վստահես ամբողջովին: Երբ քո հավատքը և աղոթքը ներդաշնակ կլինեն, Ես քո աղոթքին կպատասխանեմ` ինչպես ազատարարը խեղդվող մարդուն, որը իրեն փրկելու ապարդյուն ջանքեր է թափում:
Այդ մարդը իրեն ավելի վտանգավոր ու անհուսալի կացության կմատնի, մինչև ամբողջովին չենթարկվի ազատագրողի կամքին ու խնամքին: ՈՒրեմն` լավ ըմբռնիր Իմ ազատագրելու ձևը: Վստահի՛ր Ինձ կատարելապես ու ամբողջովին:
Դատարկիր սիրտդ. Ես կլցնեմ այն: Խնդրեք, որ հասկանալի դառնա ձեզ համար Իմ տալու ձևը: Սա, ամենադժվար դասն է դարձել Իմ աշակերտների համար: Ոմանք այնքան շատ են կապված նյութական պարագաներին, որ չեն կարողանում հասկանալ, թե որքան են աստվածային միջոցները: Պետք է ապրեք` ինչպես Ես եմ ձեզ ասում:
Ինձնից կախյալ վիճակի մեջ եղեք:
