Մանրամասն որոնում (արխիվ)
08.08.2025
 
Ռուսաստանն ու ԱՄՆ-ը առաջիկա օրերին երկու երկրների նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի միջև երկկողմ հանդիպում կկազմակերպեն՝ օգոստոսի 7-ին լրագրողներին իրազեկել է ՌԴ նախագահի օգնական Յուրի ՈՒշակովը։ «Այժմ մեր ամերիկացի գործընկերների հետ միասին մենք կոնկրետ աշխատանք ենք սկսում»,- ասել է ՈՒշակովը։               
 
Նորություններ » Դատարկիր քեզ

Դատարկիր քեզ

Դատարկիր քեզ
07.08.2025 | 21:59
Օգոստոսի 8
Վստահիր միայն Ինձ: ՈՒրիշ օգնություն մի կամեցիր: Փոխհատուցումը թող քո հոգու վստահությունը լինի, որպեսզի ավելին տրվի քեզ` կարողությունդ անպակաս պահելու համար:
Դատարկիր քեզ արագորեն, որպեսզի նոր Աստվածային կենսաուժ ստանաս:
Ինչքան շատ քեզ պահես, այնքան քիչ կստանաս Ինձնից: Այս, ձեռք բերելու աստվածային օրենքն է: Չգործածելը, չտալը, քեզ պահելը` ենթադրում է ապագայի նկատմամբ վախ, Ինձ վստահելու պակաս:
Երբխնդրում ես, որ ազատեմ քեզ դժվարության ու չքավորության ճահճուտից, դու նախ պետք է Ինձ վստահես ամբողջովին: Երբ քո հավատքը և աղոթքը ներդաշնակ կլինեն, Ես քո աղոթքին կպատասխանեմ` ինչպես ազատարարը խեղդվող մարդուն, որը իրեն փրկելու ապարդյուն ջանքեր է թափում:
Այդ մարդը իրեն ավելի վտանգավոր ու անհուսալի կացության կմատնի, մինչև ամբողջովին չենթարկվի ազատագրողի կամքին ու խնամքին: ՈՒրեմն` լավ ըմբռնիր Իմ ազատագրելու ձևը: Վստահի՛ր Ինձ կատարելապես ու ամբողջովին:
Դատարկիր սիրտդ. Ես կլցնեմ այն: Խնդրեք, որ հասկանալի դառնա ձեզ համար Իմ տալու ձևը: Սա, ամենադժվար դասն է դարձել Իմ աշակերտների համար: Ոմանք այնքան շատ են կապված նյութական պարագաներին, որ չեն կարողանում հասկանալ, թե որքան են աստվածային միջոցները: Պետք է ապրեք` ինչպես Ես եմ ձեզ ասում:
Ինձնից կախյալ վիճակի մեջ եղեք:
Դիտվել է՝ 154

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Արդյո՞ք ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում իրականացնում են կուլիսային փոխհամաձայնեցված քաղաքականություն

Արդյո՞ք ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում իրականացնում են կուլիսային փոխհամաձայնեցված քաղաքականություն

Ամբողջ աշխարհն այսօր ուշադրությունը սևեռել է Վաշինգտոն՝ սպասելով վաղվա, թվում է թե՝ պատմական բնույթ ստացող հանդիպմանը։ Դոնալդ Թրամփի հովանու ներքո նախատեսվող Փաշինյան–Ալիև հանդիպումը համաշխարհային մեդիայում արդեն ներկայացվում է որպես խաղաղության հաստատման շրջադարձային պահ՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տևական հակամարտության շրջանակում...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ մի ամբողջ ժողովուրդ հանդուրժում է մոլագարի ներկայությունը պետական համակարգի վերին օղակներում՝ նա դադարում է միայն զոհ լինելուց
Երբ մի ամբողջ ժողովուրդ հանդուրժում է մոլագարի ներկայությունը պետական համակարգի վերին օղակներում՝ նա դադարում է միայն զոհ լինելուց

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Նի­կո՛լ, «գնա տուն»
Նի­կո՛լ, «գնա տուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պնակալեզին ուր էլ ուղարկես, կվերադառնա իր նախկին տեղը
Պնակալեզին ուր էլ ուղարկես, կվերադառնա իր նախկին տեղը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.