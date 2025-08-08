Մանրամասն որոնում (արխիվ)
08.08.2025
 
Ռուսաստանն ու ԱՄՆ-ը առաջիկա օրերին երկու երկրների նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի միջև երկկողմ հանդիպում կկազմակերպեն՝ օգոստոսի 7-ին լրագրողներին իրազեկել է ՌԴ նախագահի օգնական Յուրի ՈՒշակովը։ «Այժմ մեր ամերիկացի գործընկերների հետ միասին մենք կոնկրետ աշխատանք ենք սկսում»,- ասել է ՈՒշակովը։               
 
Նորություններ » Էս երկրի երեսին 2025թ. օգոստոսի 8-ին ամենաամոթ բանը հայ լինելն է

Էս երկրի երեսին 2025թ. օգոստոսի 8-ին ամենաամոթ բանը հայ լինելն է

Էս երկրի երեսին 2025թ. օգոստոսի 8-ին ամենաամոթ բանը հայ լինելն է
08.08.2025 | 11:04

Այսօր Նիկոլ Փ-ի ձեռամբ կստորագրվի մի փաստաթուղթ, որով կազդարարվի ՀԱՅԵՐԻ պետության անփառունակ վախճանի մասին:

Դեռ մի որոշ ժամանակ էլ գոյություն կունենա «Հայաստանի Հանրապետություն» անվամբ անհասկանալի մի տարածքային կազմավորում, որտեղ բնակչությանը դեռ թույլ կտան մի որոշ ժամանակ էլ «պետություն-պետություն» խաղալ, մինչև մի գեղեցիկ օր դա էլ կարգելեն ու՞... ու վե՜րջ:

Անիվը սելի նորից կոտրվեց իր սիրած փոսում ու ՀԱՅԵՐՆ էլի մնալու են առանց ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ու առանց ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ, որովհետև այն ինչ մնալու է Հայաստանից, ՀԱՅԵՐԻ հետ կապ կունենա այնքանով, որքանով որ Ջենիֆեր Լոպեսն իմ հորաքրոջ աղջիկն է... ութ տարեկանում մահացած հորաքրոջս աղջիկը:

Աստված օղորմի, ջահել էր դեռ, չհասցրեց 34-ամյակն էլ նշել:

Դե, ցնծացեք խաղաղության երկրպագուներ, դուք հասաք ձեր նպատակին և շատ շուտով, հերթով-կարգով, խունջիկ-մունջիկ գալով պառկելու եք ձեր բաժին թուրքի տակ ու հաճույքից նվաղելով վայելեք ձեր բաժին անպատիվ, բայց խաղաղ կյանքը...

Էս երկրի երեսին, 2025թ. օգոստոսի 8-ին ամենաամոթ բանը հայ լինելն է...

Կեցցե՛ն Նիկոլ Վավաեվիչն ու Աննա Վաչիկովնան... այստեղ երեք անգամ «դը՜մփ, դը՜մփ, հու՜ու՜ու՜» և երեք անգամ՝ «ուռա՜, ուռա՜, ուռա՜»...

Արգամ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 316

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Արդյո՞ք ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում իրականացնում են կուլիսային փոխհամաձայնեցված քաղաքականություն

Արդյո՞ք ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում իրականացնում են կուլիսային փոխհամաձայնեցված քաղաքականություն

Ամբողջ աշխարհն այսօր ուշադրությունը սևեռել է Վաշինգտոն՝ սպասելով վաղվա, թվում է թե՝ պատմական բնույթ ստացող հանդիպմանը։ Դոնալդ Թրամփի հովանու ներքո նախատեսվող Փաշինյան–Ալիև հանդիպումը համաշխարհային մեդիայում արդեն ներկայացվում է որպես խաղաղության հաստատման շրջադարձային պահ՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տևական հակամարտության շրջանակում...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ մի ամբողջ ժողովուրդ հանդուրժում է մոլագարի ներկայությունը պետական համակարգի վերին օղակներում՝ նա դադարում է միայն զոհ լինելուց
Երբ մի ամբողջ ժողովուրդ հանդուրժում է մոլագարի ներկայությունը պետական համակարգի վերին օղակներում՝ նա դադարում է միայն զոհ լինելուց

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Նի­կո՛լ, «գնա տուն»
Նի­կո՛լ, «գնա տուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պնակալեզին ուր էլ ուղարկես, կվերադառնա իր նախկին տեղը
Պնակալեզին ուր էլ ուղարկես, կվերադառնա իր նախկին տեղը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.