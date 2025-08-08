Այսօր Նիկոլ Փ-ի ձեռամբ կստորագրվի մի փաստաթուղթ, որով կազդարարվի ՀԱՅԵՐԻ պետության անփառունակ վախճանի մասին:
Դեռ մի որոշ ժամանակ էլ գոյություն կունենա «Հայաստանի Հանրապետություն» անվամբ անհասկանալի մի տարածքային կազմավորում, որտեղ բնակչությանը դեռ թույլ կտան մի որոշ ժամանակ էլ «պետություն-պետություն» խաղալ, մինչև մի գեղեցիկ օր դա էլ կարգելեն ու՞... ու վե՜րջ:
Անիվը սելի նորից կոտրվեց իր սիրած փոսում ու ՀԱՅԵՐՆ էլի մնալու են առանց ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ու առանց ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ, որովհետև այն ինչ մնալու է Հայաստանից, ՀԱՅԵՐԻ հետ կապ կունենա այնքանով, որքանով որ Ջենիֆեր Լոպեսն իմ հորաքրոջ աղջիկն է... ութ տարեկանում մահացած հորաքրոջս աղջիկը:
Աստված օղորմի, ջահել էր դեռ, չհասցրեց 34-ամյակն էլ նշել:
Դե, ցնծացեք խաղաղության երկրպագուներ, դուք հասաք ձեր նպատակին և շատ շուտով, հերթով-կարգով, խունջիկ-մունջիկ գալով պառկելու եք ձեր բաժին թուրքի տակ ու հաճույքից նվաղելով վայելեք ձեր բաժին անպատիվ, բայց խաղաղ կյանքը...
Էս երկրի երեսին, 2025թ. օգոստոսի 8-ին ամենաամոթ բանը հայ լինելն է...
Կեցցե՛ն Նիկոլ Վավաեվիչն ու Աննա Վաչիկովնան... այստեղ երեք անգամ «դը՜մփ, դը՜մփ, հու՜ու՜ու՜» և երեք անգամ՝ «ուռա՜, ուռա՜, ուռա՜»...
Արգամ ՊՈՂՈՍՅԱՆ