Եթե առաջիկա մի քանի ժամում, մի խումբ պատգամավորներ ստորագրեն իմպիչմենտի գործընթացի տակ, մի քանի բոցաշունչ հայտարարություններ անեն, դիմեն մյուսներին, թեկուզ ձևականորեն սկսեն քննարկում մյուս պատգամավորների և հանրության հետ, Հայաստանը այսօր կխուսափի վերջնական կապիտուլացիայից։
Ոչինչ չանելով ուղղակի կվերածվեն քպ ուսապարկի, կարժանան դավաճան և ազգակործան «տիտղոսին»։
Այս պահին միակ գործնական քայլը, որը կարող է Հայաստանի Հանրապետության պետականության շարունակության հիմք ծառայել, բեկումն է իմպիչմենտի գործընթացում։
Տիկնայք և պարոնայք երեսփոխաններ, սա ձեր վերջին հնարավորությունն է, մարդ մնացեք, հայ մնացեք:
Կարապետ ՊՈՂՈՍՅԱՆ