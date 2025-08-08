Թուրանական միջանցքը անվանելով «Թրամփի միջանցք»՝ էությունը բնավ չի փոխվում

Հայաստանի իշխանությունները մինչև վերջ ճամարտակում էին փոխադարձության սկզբունքի մասին։
Վաշինգտոնում փոխադարձության սկզբունքը կմտցնեն ինչ-որ մեկի հաստ հետևը, ուղղակի էդ մեկը, ըստ տարածված տեղեկությունների, Թրամփը չի, ու նաև Ալիևը չի...
Ի դեպ, ամերիկյան քավությամբ թուրանական միջանցքի մասին առաջարկությանը, որ առաջին անգամ բացահայտեց Թուրքիայում ԱՄՆ դեսպանը, Հայաստանում հայտարարեցին, թե բա հրաժարվել ենք, որովհետև ինքնիշխանության կորստի վտանգ ենք տեսել։
Փաստորեն այդ վտանգը փարատվել է մեկ անգամ բարձր «ինքնիշխանություն և իրավազորություն» գոռալու ազդեցությամբ։
Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ