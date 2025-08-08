Մանրամասն որոնում (արխիվ)
08.08.2025
 
Ռուսաստանն ու ԱՄՆ-ը առաջիկա օրերին երկու երկրների նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի միջև երկկողմ հանդիպում կկազմակերպեն՝ օգոստոսի 7-ին լրագրողներին իրազեկել է ՌԴ նախագահի օգնական Յուրի ՈՒշակովը։ «Այժմ մեր ամերիկացի գործընկերների հետ միասին մենք կոնկրետ աշխատանք ենք սկսում»,- ասել է ՈՒշակովը։               
 
Օրեցօր նախրի վերածվող ազգին խիստ անհրաժեշտ են բազմահարկ ինտենսիվ արոտավայրեր
08.08.2025 | 12:32

Թրամպն էլ պակաս պատուհասը չէ:

Այսօր խուճուճ բառերով համեմված մի թուղթ կտան էս հայվանին, որ ստորագրի ու առնվազն մեկ դար ազգովի քաքը կնկնենք այդ պայմանագրի պատճառով։

Եվ եթե դա տեղի ունենա, պատուհասին հավասար այդ պատասխանատվությունը կրելու են բոլոր ուժերը։

Այո՛, բոլորը, կապ չունի թե քանի տարեկան կուսակցություն ես, սկսած 130 կամ 140 տարեկան

ՀՅԴ-ից, մինչև նոր ստեղծվելիք էս կարմիր թշերով տղու կուսակցությունը։

Եվ եթե չեք կարողանում ազգին համախմբել մի կիսագրագետ գեղացու ու իր ախուրյանցի Անոյի նման թերմացք կենսաընտրազանգվածի դեմ, ուրեմն եկեք Օշական ու իմ նման հող մշակեք։

Այդ ձեր ստեղծած բարիքն էլ կլինի այն մեղքերի ապաշխարանքը, որ դուք գործել եք ձեր քաղաքական կյանքում։

Սա ես լուրջ եմ ասում, այսօր մեր օրեցօր նախրի վերածվոող ազգին խիստ անհրաժեշտ են բազմահարկ ինտենսիվ արոտավայրերը:

Արարատ ՄՈՐԻԿՅԱՆ

