Մանրամասն որոնում (արխիվ)
08.08.2025
 
Ռուսաստանն ու ԱՄՆ-ը առաջիկա օրերին երկու երկրների նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի միջև երկկողմ հանդիպում կկազմակերպեն՝ օգոստոսի 7-ին լրագրողներին իրազեկել է ՌԴ նախագահի օգնական Յուրի ՈՒշակովը։ «Այժմ մեր ամերիկացի գործընկերների հետ միասին մենք կոնկրետ աշխատանք ենք սկսում»,- ասել է ՈՒշակովը։               
 
Նորություններ » Հայաստանի տարածքը կդառնա թիրախ ոչ միայն Իրանի, այլև Արևելքի ահաբեկչական խմբերի համար

Հայաստանի տարածքը կդառնա թիրախ ոչ միայն Իրանի, այլև Արևելքի ահաբեկչական խմբերի համար

Հայաստանի տարածքը կդառնա թիրախ ոչ միայն Իրանի, այլև Արևելքի ահաբեկչական խմբերի համար
08.08.2025 | 12:44

Վաշինգտոնում տեղի ունենալիք հանդիպումների համատեքստում մի քանի դիտարկում։

ԱՌԱՋԻՆ

Գործող վարչախումբը հայ հանրությունից թաքցնում է եռակողմ հանդիպման բովանդակությունը և օրակարգը։ ԵՐԿՐՈՐԴ

Հայաստանյան հանրությունը միջազգային և ադրբեջանական մամուլից է տեղեկանում հնարավոր օրակարգային հարցերի վերաբերյալ։

ԵՐՐՈՐԴ

Ըստ տարբեր հաղորդագրությունների, կողմերը համատեղ փաստաթուղթ են ստորագրելու պահանջելով լուծարել ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։

Հիշեցնեմ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը այն կառույցն է, որ գրեթե երեք տասնամյակ զբաղվել է Արցախյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման հարցով։

Ըստ էության, լուծարելով այդ կառույցը դրանով Փաշինյանն ու Ալիևը փորձ են անում վերջնականորեն փակել Արցախի հարցը։

ՉՈՐՐՈՐԴ

Տեղի ունեցող արտահոսքերից կարելի է եզրակացնել, որ Հայաստանի իշխանությունների կողմից հայ ռազմագերիերի հարցը չի բարձրացվել և այն կրկին օրակարգում չէ։

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ

Reuters գործակալության հաղորդմամբ՝ Հայաստանով անցնող միջանցքը լինելու է ամերիկյան վերահսկողության ներքո։

ՎԵՑԵՐՈՐԴ

Նախատեսվող փաստաթղթում, որևէ բառ չկա այն մասին, որ Հայաստանի տարածքով երթևեկող ադրբեջանցիները կամ թուրքերը հայ սահմանապահների են հանդիպելու։

ՅՈԹԵՐՈՐԴ

Փաստացի հայկական կողմը տարբեր փաթեթավորումների ներքո՝ Հայաստանի սուվերեն տարածքը պատրաստվում է հանձնել այլ պետության վերահսկողությանը։

ՈՒԹԵՐՈՐԴ

Ակնհայտ է, որ ամերիկյան կողմը տնօրինելով միջանցքը, ըստ էության, հարվածելու է Իրանի, ՌԴ-ի և Չինաստանի շահերին։

ԻՆՆԵՐՈՐԴ

Ակնհայտ է նաև այն, որ Իրանի հյուսիսային սահմանին ԱՄՆ-ի կողմից վերահսկողական ֆունկցիաներ իրականացնելու համատեքստում, որի նպատակն է Իրաի շուրջ ավելի սեղմել օղակը, հետագայում քաոսի վերածելով այդ երկիրը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքը ուղղակիորեն դառնում է թիրախ թե՛ իրանական կողմի համար, և թե՛ Մերձավոր Արևելքում գործող ահաբեկչական տարբեր խմբավորումների համար։

Դավիթ ՖԻԴԱՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 242

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Արդյո՞ք ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում իրականացնում են կուլիսային փոխհամաձայնեցված քաղաքականություն

Արդյո՞ք ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում իրականացնում են կուլիսային փոխհամաձայնեցված քաղաքականություն

Ամբողջ աշխարհն այսօր ուշադրությունը սևեռել է Վաշինգտոն՝ սպասելով վաղվա, թվում է թե՝ պատմական բնույթ ստացող հանդիպմանը։ Դոնալդ Թրամփի հովանու ներքո նախատեսվող Փաշինյան–Ալիև հանդիպումը համաշխարհային մեդիայում արդեն ներկայացվում է որպես խաղաղության հաստատման շրջադարձային պահ՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տևական հակամարտության շրջանակում...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ մի ամբողջ ժողովուրդ հանդուրժում է մոլագարի ներկայությունը պետական համակարգի վերին օղակներում՝ նա դադարում է միայն զոհ լինելուց
Երբ մի ամբողջ ժողովուրդ հանդուրժում է մոլագարի ներկայությունը պետական համակարգի վերին օղակներում՝ նա դադարում է միայն զոհ լինելուց

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Նի­կո՛լ, «գնա տուն»
Նի­կո՛լ, «գնա տուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պնակալեզին ուր էլ ուղարկես, կվերադառնա իր նախկին տեղը
Պնակալեզին ուր էլ ուղարկես, կվերադառնա իր նախկին տեղը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.