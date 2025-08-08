Մանրամասն որոնում (արխիվ)
08.08.2025
 
Ռուսաստանն ու ԱՄՆ-ը առաջիկա օրերին երկու երկրների նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի միջև երկկողմ հանդիպում կկազմակերպեն՝ օգոստոսի 7-ին լրագրողներին իրազեկել է ՌԴ նախագահի օգնական Յուրի ՈՒշակովը։ «Այժմ մեր ամերիկացի գործընկերների հետ միասին մենք կոնկրետ աշխատանք ենք սկսում»,- ասել է ՈՒշակովը։               
 
Նորություններ » Նրանք, ովքեր այսօր «մեծարգոյի» և «մեծարգոհու» առաջն ընկած տրճիկ են տալիս՝ կազմ ու պատրաստ վերածվելու անասունների, ՀԱՅ չեն

08.08.2025 | 13:13

ՀԱՅԻՆ անհնար է վերածել անասունի, ինչի հերթական փորձն արվում է վերջին 7 տարիներին՝ Վավաեվիչի և Վաչիկովնայի ձեռամբ:

Հնարավոր լիներ, վերջին 1,5 հազարամյակի բյուրավոր փորձերից մեկնումեկը հաջողությամբ կպսակվեր և ՀԱՅԸ չէր գա հասնի 21-րդ դար:

Իսկ նրանք, ովքեր այսօր «մեծարգոյի և մեծարգոհու» առաջն ընկած տրճիկ են տալիս՝ կազմ ու պատրաստ վերածվելու անասունների, ՀԱՅ չեն... Ստույգ չգիտեմ, թե ո՞ր ազգի թերմացք են, բայց ստույգ գիտեմ, որ ՀԱՅ չեն:

ՀԱՅԻՆ անհնար է վերածել անասունի... как бы ни старались, сколько бы усилий ни прилагали этот «газетчик» с «газетчицей»!

Արգամ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

