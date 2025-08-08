ՀԱՅԻՆ անհնար է վերածել անասունի, ինչի հերթական փորձն արվում է վերջին 7 տարիներին՝ Վավաեվիչի և Վաչիկովնայի ձեռամբ:
Հնարավոր լիներ, վերջին 1,5 հազարամյակի բյուրավոր փորձերից մեկնումեկը հաջողությամբ կպսակվեր և ՀԱՅԸ չէր գա հասնի 21-րդ դար:
Իսկ նրանք, ովքեր այսօր «մեծարգոյի և մեծարգոհու» առաջն ընկած տրճիկ են տալիս՝ կազմ ու պատրաստ վերածվելու անասունների, ՀԱՅ չեն... Ստույգ չգիտեմ, թե ո՞ր ազգի թերմացք են, բայց ստույգ գիտեմ, որ ՀԱՅ չեն:
ՀԱՅԻՆ անհնար է վերածել անասունի... как бы ни старались, сколько бы усилий ни прилагали этот «газетчик» с «газетчицей»!
Արգամ ՊՈՂՈՍՅԱՆ