Մանրամասն որոնում (արխիվ)
08.08.2025
 
Ռուսաստանն ու ԱՄՆ-ը առաջիկա օրերին երկու երկրների նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի միջև երկկողմ հանդիպում կկազմակերպեն՝ օգոստոսի 7-ին լրագրողներին իրազեկել է ՌԴ նախագահի օգնական Յուրի ՈՒշակովը։ «Այժմ մեր ամերիկացի գործընկերների հետ միասին մենք կոնկրետ աշխատանք ենք սկսում»,- ասել է ՈՒշակովը։               
 
Նորություններ » Աստծունը՝ Աստծոն, կայսրինը՝ կայսրին

Աստծունը՝ Աստծոն, կայսրինը՝ կայսրին

Աստծունը՝ Աստծոն, կայսրինը՝ կայսրին
08.08.2025 | 15:04

Հայաստանում իշխանության և նրա շրջակա ուժերի մտքերում ու սրտերում նոր ուրվական է, ավաղ, հայտնվել, և այդ ուրվականը մահափորձերի և այն իրականացնողների մտասևեռումից է ծնվել։ Մտասևեռումների ծագման գիտական պատճառների բացահայտման ուղիները բարդ են, դրանց ծագումնաբանությունը կապ ունի բազմաթիվ գործոնների հետ՝ վախից մինչև սեփական անձի կարևորության հիշեցում, ընդգծում, հանրահռչակում ներսի և դրսի լսարանների համար, այսինքն՝ զուտ հոգեբանականից մինչև արտաքին ու ներքին քաղաքական և վերջում միայն քրեաիրավական։

Ինքը մահափորձ եզրույթը սարսռալի է հնչում, որն իրականում պետք է առաջնայինը լիներ, բայց երբ այն դառնում է տարածվող պատում, ծագում է առերևույթ հիմնավոր կասկած, որ այս վտանգավոր իրողությունը դարձել է քարոզչական գործիք, հասարակությանն ահաբեկելու միջոց։ Ազատազրկման վայրերում են հայտնվում մարդիկ, որոնց հանրային և իրական գործունեությունն իսկ հիմք չի ստեղծում նրանց սարսռալի մտադրությունների համար, բայց քրեական վարույթներ է, որ հարուցվում են աջ ու ահյակ։ Սույն մահափորձավախը համակել է նաև Արամ Զ Սարգսյանի հայտնի ընտանիքին, որոնք այս ծանրագույն հանցագործության մեջ ամբաստանում են թոշակառու, հաշմանդամ, բազում հիվանդություններով տառապող մի անձի՝ Ստեփան Սամվելյանին, և հետևողականորեն զարգացնում են այս պատումը, որը փորձառու փաստաբան Զարուհի Փոստանջյանի և Սամվելյանին ճանաչող բոլոր մարդկանց մեջ զարմանք է միայն հարուցում իր արհեստական հիմնավորումներով և ուղղակի փաստերի բացակայությամբ, բայց դրա հետևանքով իրենց համագյուղացի մեր հայրենակիցը հայտնվել է կյանքի ու մահվան շեմին։ Սթափվելու ժամանակն է, ձերբազատվե՛ք ուրվականներից՝ ձեզ ոչ ոք չի ուզում սպանել, մարդիկ միայն ուզում են, որ դուք օրենքները հարգեք և պետության ու քաղաքացու շահերը։ Ուրիշ ոչի՛նչ։ Եթե Վազգեն Սարգսյանին և Կարեն Դեմիրճյանին մահափորձի միջոցով սպանել են, դրանից չի բխում, որ դուք էլ նույն կշիռն ու դերակատարումն ունեք, հանգիստ եղեք։ Աստծունը՝ Աստծուն, կայսրինը՝ կայսրին։ Վազգեն Սարգսյանի խռովահույզ հոգին, լույս իջնի նրա և Կարեն Դեմիրճյանի հիշատակին, վերևից տեսնում է ամենը։ Միայն ապացուցված փաստերով ամբաստանյալը պետք է լինի կալանավորված, իսկ հիվանդը՝ միմիայն հիվանդանոցում։

Նարինե ԴԻԼԲԱՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 188

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Արդյո՞ք ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում իրականացնում են կուլիսային փոխհամաձայնեցված քաղաքականություն

Արդյո՞ք ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում իրականացնում են կուլիսային փոխհամաձայնեցված քաղաքականություն

Ամբողջ աշխարհն այսօր ուշադրությունը սևեռել է Վաշինգտոն՝ սպասելով վաղվա, թվում է թե՝ պատմական բնույթ ստացող հանդիպմանը։ Դոնալդ Թրամփի հովանու ներքո նախատեսվող Փաշինյան–Ալիև հանդիպումը համաշխարհային մեդիայում արդեն ներկայացվում է որպես խաղաղության հաստատման շրջադարձային պահ՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տևական հակամարտության շրջանակում...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ մի ամբողջ ժողովուրդ հանդուրժում է մոլագարի ներկայությունը պետական համակարգի վերին օղակներում՝ նա դադարում է միայն զոհ լինելուց
Երբ մի ամբողջ ժողովուրդ հանդուրժում է մոլագարի ներկայությունը պետական համակարգի վերին օղակներում՝ նա դադարում է միայն զոհ լինելուց

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Նի­կո՛լ, «գնա տուն»
Նի­կո՛լ, «գնա տուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պնակալեզին ուր էլ ուղարկես, կվերադառնա իր նախկին տեղը
Պնակալեզին ուր էլ ուղարկես, կվերադառնա իր նախկին տեղը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.