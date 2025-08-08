Այլասերված արժեքները մեր առջև դրվում են որպես նորաձևություն

Ողջ մարդկության առաջ մի մեծ վտանգ է կանգնած։ Որոշ մութ և չարամիտ կենտրոններ կան, որոնք ցանկանում են, որ ամբողջ աշխարհը դառնա ընդարձակ մի Հոլիվուդ՝ իր ցոփ ու թուլամորթ արժեքներով. արժեքներ, որ մերը չեն:
Հեթանոս աշխարհի այլասերված հին արժեքները մեր առջև են դնում որպես նորություն, նորաձևություն և առաջադիմություն։
Արդիականության անվան տակ անփորձ երիտասարդներին և նորապսակներին են մատուցում բոլոր լկտիություններն ու ցոփությունները, որոնք թափանցում են մեր ընտանիքներից ներս` խանգարելով մեր ավանդական հաստատ կառույցները:
Համաճարակ դարձող այս նեխած, այլասերած ու փչացած արժեքները և քայքայված բարոյականությունը խորտակեցին Սոդոմը և Գոմորը, խորտակեցին հսկա Հռոմեական Կայսրությունը:
Եթե չկասեցվի այս չար ընթացքը, անտարակույս, մեր ներկա քաղաքակրթությունն էլ պիտի կործանվի։
Բայց մենք` քրիստոնյաներս, մենք` քրիստոնյա հայերս, եկեք կառչած մնանք մեր մաքուր, սուրբ և հարազատ արժեքներին: Դրանք մինչև այժմ մեզ փրկել են, հիմա էլ պիտի փրկեն. մինչև հիմա երջանիկ են մեզ դարձրել, սրանից հետո էլ երջանիկ պիտի դարձնեն:
Տեր Սահակ արքեպիսկոպոս ՄԱՇԱԼՅԱՆ
Նկարում՝ Հայկական ազգային տարազներն ըստ բնակավայրերի։
