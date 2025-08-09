Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ռուսաստանն ու ԱՄՆ-ը առաջիկա օրերին երկու երկրների նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի միջև երկկողմ հանդիպում կկազմակերպեն՝ օգոստոսի 7-ին լրագրողներին իրազեկել է ՌԴ նախագահի օգնական Յուրի ՈՒշակովը։ «Այժմ մեր ամերիկացի գործընկերների հետ միասին մենք կոնկրետ աշխատանք ենք սկսում»,- ասել է ՈՒշակովը։               
 
08.08.2025 | 19:16

Մի հարցազրույցում նշել էի, որ անկախ նրանից, թե Վաշինգտոնում ինչ պայմանավորվածություններ կլինեն, և դրանց շուրջ ինչքա՜ն բարձր կլինեն քարոզչական հոսքերը, միևնույն է, առանց տարածաշրջանային հիմնական դերակատարների կոնսենսուսի այդ պայմանավորվածությունները կլինեն մեռելածին։

Շատ է խոսվում, որ TRIPP դարձած թուրանական միջանցքը Միջին միջանցքին պետք է ինտեգրվի, փոխելով տարածաշրջանային կոմունիկացիոն քարտեզը, այդ թվում նաև Վրաստանին դուրս թողնելով միջանցքի շահառուների ցանկից։

Մյուս կողմից՝ Միջին միջանցքը խորքում նաև չինական «Գոտի և ճանապարհ»–ի անալոգն է (պայմանական), ինչը Արևմուտքի համար կարևոր կոմունիկացիոն մրցակցության գոտի է դառնում։

Եթե ավելի խորը դիտարկելու լինենք, այստեղ հատվում են Ռուսաստանի, Իրանի, Չինաստանի, Վրաստանի հիմնարար շահերն ընդդեմ՝ Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Իսրայելի, ԱՄՆ–ի, ԵՄ–ի կոմունիկացիոն և անվտանգային ռազմավարության։

Արդյո՞ք տարածաշրջանում տեղի չեն ունենա այնպիսի գործընթացներ, որոնք չեն հարվածի TRIPP–ի իրագործման ծրագրին:

Կարծում եմ նման երաշխիք օբյեկտիվ իրականության մեջ պարզապես չի կարող լինել։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 302

