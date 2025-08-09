Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.08.2025
 
Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարները օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում նախաստորագրել են Խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագիրը։ «Ողջունում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման գործում արձանագրված առաջընթացը և շնորհակալություն ենք հայտնում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին՝ խաղաղության հասնելու գործում ունեցած ներդրման համար»,- սոցիալական ցանցերում գրել է ՆԱՏՕ-ի մամուլի խոսնակ Էլիսոն Հարթը։               
 
Նորություններ » Կովկասը պատերազմի եզրին է

Կովկասը պատերազմի եզրին է

Կովկասը պատերազմի եզրին է
09.08.2025 | 13:41

Նման գնահատական է տալիս իրանական տեղյակ աղբյուրը, կապված վաշինգտոնյան փաստաթղթերի հետ:

«Հաշվի առնելով, որ լեգենդներում նշվում է Կովկասում պատերազմի բարձր ինտենսիվության մասին, կարելի է ենթադրել, որ Ռուսաստանը անխուսափելիորեն կդառնա հակամարտության կողմերից մեկը և կզբաղեցնի դիրքեր Հայաստանի կողմից։

ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի ազդեցությունը Կովկասյան տարածաշրջանում սպառնալիք է ներկայացնում ոչ միայն Իրանի, այլև Ռուսաստանի համար, ուստի Մոսկվան, ամենայն հավանականությամբ, ակտիվ մասնակցություն կունենա և կտրամադրի ուժեղ աջակցություն Երևանին՝ Ադրբեջանում և ընդհանուր առմամբ Հարավային Կովկասում Թուրքիայի, ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի գործողություններին հակազդելու գործում։

Իրադարձությունների նման զարգացման դեպքում Կովկասը կարող է վերածվել մի կողմից Ռուսաստանի, մյուս կողմից՝ Թուրքիայի, ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի միջև կատաղի դիմակայության ասպարեզի։

Մինչդեռ, Հայաստանի վարչապետն արդեն գործարք է կնքել և համաձայնության է եկել Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ Սյունիքի հարցի և Զանգեզուրի միջանցքի կառուցման վերաբերյալ։ Սա ստեղծում է Հայաստանում հեղաշրջման կամ զանգվածային անկարգությունների մեծ հավանականություն՝ նրան իշխանությունից հեռացնելու նպատակով։

Ադրբեջանը, Հայաստանը և Վրաստանը գտնվում են այնպիսի իրավիճակում, երբ ցանկացած պահի կարող է լուրջ ռազմական հակամարտություն բռնկվել»։

Իրանցի փորձագետը, սակայն մեկ էական դետալ շրջանցել է: Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթերը կյանքի կոչելու համար դեռ երկար ժամանակ է պետք, եւ հարց է` այն վերջնական տեսքին կհասնի՞, թե` ոչ: Բայց ահա կա մեկ կետ, որի համար ժամանակի կարիք չկա: Այն է, Թրամփն ու Ալիեւը ստորագրել են փաստաթուղթ, որը նախատեսված է Ադրբեջանին ԱՄՆ-ի կողմից զենք տրամադրելու սահմանափակումների վերացում: Ավելի ստույգ` «ԱՄՆ-ն վերացնում է Ադրբեջանի հետ ռազմական համագործակցության սահմանափակումները»։ Բացատրությունը պարզ է` քանի որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը «հաշտվել են»:

Ու հիմա պարզ հարց. ի՞նչ ծավալի զենք կհոսի ԱՄՆ-ից դեպի Ադրբեջանը: Հաջորդ հարցը. այդ զենքն ուղղված չի՞ լինելու Իրանի դեմ: Կրկնանք, «Զանգեզուրի միջանցք» դեռ պետք է ֆիզիկապես կառուցեն, դրա համար ժամանակ է պետք, առավել եւս, որ կա նաեւ Նախիջեւանից Թուրքիա գիծ հասցնելու կարիք: Բայց փոխարենը, ԱՄՆ-ից (Իսրայելին չենք մոռանում) զենքի հոսքերը դեպի Ադրբեջան կարող են սկսվել հենց այսօրվանից:

Այսպիսով, եթե անգամ «Կովկասը պատերազմի եզրին է», ապա Իրանը, կարելի է ասել, որ արդեն պատերազմի մեջ է: Այն պարզ պատճառով, որ մի Նիկոլ էլ իրենց մոտ կա, եւ չնայած 12-օրյա պատերազմին, այդ գերխնդիրը Թեհրանը չկարողացավ լուծել: Ավելի ճիշտ, հաշտվեցին Ռաիսիի սպանության հետ, եւ հիմա հետեւանքներն են ստանում:

Ինչ վերաբերում է ռուսներին, ապա նրանք կարծես թե այնքան են հրապուրվել Ալյասկայում Թրամփի հետ հանդիպումով, որ նման ծանր հարված բաց թողեցին: Եվ, միգուցե, նորից դիվանագետների բացթողումները պետք է շտկի բանակը:

Հայկ ՀԱԽՆԱԶԱՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 245

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Արդյո՞ք ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում իրականացնում են կուլիսային փոխհամաձայնեցված քաղաքականություն

Արդյո՞ք ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում իրականացնում են կուլիսային փոխհամաձայնեցված քաղաքականություն

Ամբողջ աշխարհն այսօր ուշադրությունը սևեռել է Վաշինգտոն՝ սպասելով վաղվա, թվում է թե՝ պատմական բնույթ ստացող հանդիպմանը։ Դոնալդ Թրամփի հովանու ներքո նախատեսվող Փաշինյան–Ալիև հանդիպումը համաշխարհային մեդիայում արդեն ներկայացվում է որպես խաղաղության հաստատման շրջադարձային պահ՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տևական հակամարտության շրջանակում...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամեն ինչ սկսվեց գրչով գրելը թարգելուց
Ամեն ինչ սկսվեց գրչով գրելը թարգելուց

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»
«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.