Կովկասը պատերազմի եզրին է

Նման գնահատական է տալիս իրանական տեղյակ աղբյուրը, կապված վաշինգտոնյան փաստաթղթերի հետ:
«Հաշվի առնելով, որ լեգենդներում նշվում է Կովկասում պատերազմի բարձր ինտենսիվության մասին, կարելի է ենթադրել, որ Ռուսաստանը անխուսափելիորեն կդառնա հակամարտության կողմերից մեկը և կզբաղեցնի դիրքեր Հայաստանի կողմից։
ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի ազդեցությունը Կովկասյան տարածաշրջանում սպառնալիք է ներկայացնում ոչ միայն Իրանի, այլև Ռուսաստանի համար, ուստի Մոսկվան, ամենայն հավանականությամբ, ակտիվ մասնակցություն կունենա և կտրամադրի ուժեղ աջակցություն Երևանին՝ Ադրբեջանում և ընդհանուր առմամբ Հարավային Կովկասում Թուրքիայի, ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի գործողություններին հակազդելու գործում։
Իրադարձությունների նման զարգացման դեպքում Կովկասը կարող է վերածվել մի կողմից Ռուսաստանի, մյուս կողմից՝ Թուրքիայի, ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի միջև կատաղի դիմակայության ասպարեզի։
Մինչդեռ, Հայաստանի վարչապետն արդեն գործարք է կնքել և համաձայնության է եկել Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ Սյունիքի հարցի և Զանգեզուրի միջանցքի կառուցման վերաբերյալ։ Սա ստեղծում է Հայաստանում հեղաշրջման կամ զանգվածային անկարգությունների մեծ հավանականություն՝ նրան իշխանությունից հեռացնելու նպատակով։
Ադրբեջանը, Հայաստանը և Վրաստանը գտնվում են այնպիսի իրավիճակում, երբ ցանկացած պահի կարող է լուրջ ռազմական հակամարտություն բռնկվել»։
Իրանցի փորձագետը, սակայն մեկ էական դետալ շրջանցել է: Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթերը կյանքի կոչելու համար դեռ երկար ժամանակ է պետք, եւ հարց է` այն վերջնական տեսքին կհասնի՞, թե` ոչ: Բայց ահա կա մեկ կետ, որի համար ժամանակի կարիք չկա: Այն է, Թրամփն ու Ալիեւը ստորագրել են փաստաթուղթ, որը նախատեսված է Ադրբեջանին ԱՄՆ-ի կողմից զենք տրամադրելու սահմանափակումների վերացում: Ավելի ստույգ` «ԱՄՆ-ն վերացնում է Ադրբեջանի հետ ռազմական համագործակցության սահմանափակումները»։ Բացատրությունը պարզ է` քանի որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը «հաշտվել են»:
Ու հիմա պարզ հարց. ի՞նչ ծավալի զենք կհոսի ԱՄՆ-ից դեպի Ադրբեջանը: Հաջորդ հարցը. այդ զենքն ուղղված չի՞ լինելու Իրանի դեմ: Կրկնանք, «Զանգեզուրի միջանցք» դեռ պետք է ֆիզիկապես կառուցեն, դրա համար ժամանակ է պետք, առավել եւս, որ կա նաեւ Նախիջեւանից Թուրքիա գիծ հասցնելու կարիք: Բայց փոխարենը, ԱՄՆ-ից (Իսրայելին չենք մոռանում) զենքի հոսքերը դեպի Ադրբեջան կարող են սկսվել հենց այսօրվանից:
Այսպիսով, եթե անգամ «Կովկասը պատերազմի եզրին է», ապա Իրանը, կարելի է ասել, որ արդեն պատերազմի մեջ է: Այն պարզ պատճառով, որ մի Նիկոլ էլ իրենց մոտ կա, եւ չնայած 12-օրյա պատերազմին, այդ գերխնդիրը Թեհրանը չկարողացավ լուծել: Ավելի ճիշտ, հաշտվեցին Ռաիսիի սպանության հետ, եւ հիմա հետեւանքներն են ստանում:
Ինչ վերաբերում է ռուսներին, ապա նրանք կարծես թե այնքան են հրապուրվել Ալյասկայում Թրամփի հետ հանդիպումով, որ նման ծանր հարված բաց թողեցին: Եվ, միգուցե, նորից դիվանագետների բացթողումները պետք է շտկի բանակը:
Հայկ ՀԱԽՆԱԶԱՐՅԱՆ