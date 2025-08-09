Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարները օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում նախաստորագրել են Խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագիրը։ «Ողջունում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման գործում արձանագրված առաջընթացը և շնորհակալություն ենք հայտնում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին՝ խաղաղության հասնելու գործում ունեցած ներդրման համար»,- սոցիալական ցանցերում գրել է ՆԱՏՕ-ի մամուլի խոսնակ Էլիսոն Հարթը։               
 
Նիկոլի չափ անբարոյականություն է հայրենիքի կործանման կանխատեսումներով հանրության հոգեվիճակը քայքայելը

Նիկոլի չափ անբարոյականություն է հայրենիքի կործանման կանխատեսումներով հանրության հոգեվիճակը քայքայելը

Նիկոլի չափ անբարոյականություն է հայրենիքի կործանման կանխատեսումներով հանրության հոգեվիճակը քայքայելը
09.08.2025 | 14:36

Էդ որ խելոք դեմքերով հայտարարում են, թե կլինի սա կամ նա, Հայաստանը կստորագրի այս թուղթը, կտա այս տարածքը, մի քանի օրից կլինի այս բանը, այն բանը, և այդպես աղետների շարան։ Ուզում եմ հասկանալ՝ ինչ-որ աղբյուրից տեղեկություններ ունե՞ն, թե՞ ուղղակի կանխատեսում են։

Եթե տեղեկություններ ունեն, ապա կարևոր է փորձել այդ աղետների դեմն առնել։ Եթե կա այդպիսի խորքային տեղեկություն, ապա կլինի նաև կանխելու միջոց։ Կանխել է պետք գործողություններով, ոչ թե ուղղակի հայտարարել խելոք երևալու համար, որ հետո էլ ասեն՝ տեսա՞ք, ես գիտեի։

Եթե կանխատեսում են, ապա ինչո՞ւ են քաղաքագետ կամ քաղաքական գործիչ։ Թող մերօրյա Վանգա լինեն, այդկերպ գոնե փող կաշխատեն։

Եթե կանխատեսում են, գոնե թող լավ բան կանխատեսեն, մեկ է՝ օդից է ու ոչ մի հիմք չունի։ Գոնե ժողովրդի նյարդերի հետ չեն խաղա։

Իսկ ընդհանրապես, Նիկոլի չափ անբարոյականություն է հայրենիքի կործանման համոզված կանխատեսումներով քայքայել հանրության հոգեվիճակը և պայքարի ոչ մի հույս չթողնել։

Որոշ «ընդդիմադիրների» թվում է, թե սարսափելի և անխուսափելի իրողությունների մասին խոսելով՝ մարդկանց ոտքի կհանեն, բայց այդպես չէ։ Ժողովուրդը լավ գիտի, հասկանում է, որ Նիկոլը չարիք է, բայց երբ ամեն կողմից լսում է, թե Նիկոլը այսպես կանի, երկիրը կկործանվի, այսպիսի վատ բան կլինի, այնպիսի վատ բան կլինի, արդեն ոտքի կանգնելու ոչ մի ցանկություն և ուժ չի մնում։ Մարդիկ թևաթափ են լինում ու սպասում կործանման։

Մի ոչնչացրեք ժողովրդի պայքարի ոգին ձեր պարզունակ հնարքներով։

Նաիրի Հոխիկյան

