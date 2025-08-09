Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.08.2025
 
Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարները օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում նախաստորագրել են Խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագիրը։ «Ողջունում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման գործում արձանագրված առաջընթացը և շնորհակալություն ենք հայտնում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին՝ խաղաղության հասնելու գործում ունեցած ներդրման համար»,- սոցիալական ցանցերում գրել է ՆԱՏՕ-ի մամուլի խոսնակ Էլիսոն Հարթը։               
 
Նորություններ » Լինելով հնազանդ վասալ՝ նա ի վիճակի չէ գիտակցելու իր անձնական ճակատագրի ողբերգականությունը

Լինելով հնազանդ վասալ՝ նա ի վիճակի չէ գիտակցելու իր անձնական ճակատագրի ողբերգականությունը

Լինելով հնազանդ վասալ՝ նա ի վիճակի չէ գիտակցելու իր անձնական ճակատագրի ողբերգականությունը
09.08.2025 | 14:50

Բազմիցս ասել եմ՝ ԱՄՆ-ն իր վասալներից ու գործակալներից երբեմն պահանջում է գժություն, կատարյալ անմեղսունակ վարքագիծ, քանզի այն, ինչով դրանք են զբաղվում իրենց երկրներում, չի կարող մեկնաբանվել և արդարացվել առողջ բանականության տեսանկյունից, դրանց արածները հնարավոր է արդարացնել միայն հոգեկան հիվանդի կեցվածքով:

Օրինակ, մի քանի տարի առաջ Մոլդովան հայտնվել էր կոլապսի եզրին՝ գազի կուտակված պարտքի պատճառով «Գազպրոմը» դադարեցրել էր մատակարարումը, նոր պայմանագիր չէր կնքում: Մոլդովայի ղեկավարությունը սկսեց խնդրել, աղաչել Պուտինին, թե՝ Վլադիմիրիչ ջան, մի զրկիր մեզ գազից, պարտքը հետաձգիր, գինն էլ էժանացրու: Պուտինը խղճաց այս դեմոկրատ թյուրիմացություններին, բավարարեց խնդրանքը: Եվ հաջորդ օրը լեսբոսուհի և դեմոկրատուհի նախագահ Սանդուն պաշտոնապես շնորհակալությունը հայտնեց… ԱՄՆ նախագահ Բայդենին՝ գազային ճգնաժամը հաղթահարելու համար: Նշեմ, որ Բայդենը պարզապես տեղյակ չէր խնդրից, ավելին, չէր էլ կարող միջամտել, բայց գործակալուհի Սանդուի համար դա խոչընդոտ չէր՝ պետք էր պաշտոնապես լպստել հենց Բայդենի քամակը:

Երեկ Նոր Հայաստանի ժողվարչապետը Վաշինգտոնում հայտարարեց, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում պրոգրեսը հնարավոր չէր լինի առանց Դոնալդ Թրամփի մասնակցության:

Թե որն էր այդ մասնակցության էֆեկտը, եթե ազգային աղետը նկատի չունենաք՝ անհնար է գուշակել:

Իսկ Ալիև էֆենդին հայտարարեց, որ Թրամփը խաղաղություն բերեց Կովկաս:

«Մենք վարչապետ Փաշինյանի հետ պատրաստ ենք համատեղ դիմում ուղարկել Նոբելյան կոմիտե՝ Դոնալդ Թրամփին խաղաղության մրցանակ շնորհելու առաջարկով»:

Եթե Ադրբեջանի նախագահի այսպիսի կեցվածքը բացատրելի է, քանի որ Միացյալ Նահանգներըն արեց այդ երկրի համար այն, ինչ չէր արել Աստված, ապա Հայաստանի ժողվարչապետի մասով նույնը չենք կարող ասել:

Ինչի՞ համար է Թրամփն արժանի Նոբելյան մրցանակի հայի տեսակետից:

Որ 2020-ի պատերազմի հեղինակն ու կազմակերպի՞չն էր:

Որ հայերին զրկեց իրենց քաղաքակրթական բնօրրանի՞ց:

Որ նրա հաջորդի օրոք Արցախն առաջին անգամ պատմության մեջ հայաթափվե՞ց:

Որ այսօր, հանուն Մեծ Թուրանի կայացման, որն ուղղված կլինի Ռուսաստանի, Իրանի և Չինաստանի դեմ, Հայաստանից փաստացի խլում է Սյունի՞քը՝ անկախ մեր կամքից մեզ թշնամի դարձնելով այդ երեք տերություններին անկանխատեսելի հետևանքներով, ընդ որում, Սյունիքի հայաթափման հեռանկարո՞վ:

Եվ ո՞նց կարող է նորմալ, առողջ ուղեղն այս թշնամությունը որպես բարերարություն ներկայացնել: Նշանակում է՝ պետք է դիմել գժության, ըստ ամերիկյան շրջաբերականների:

Իհարկե, Կովկասի ճակատագիրը Միացյալ Նահանգները չի կարող որոշել, այդ տերությունը կարող է լավագույն դեպքում կրակը գցել տեղի ժողովուրդներին և վտանգել նրանց պետականությունը: Եվ որքան էլ Ալիև էֆենդին շնորհակալ լինի Թրամփին Արցախի և Զանգեզուրի համար, այդ ոչխարը պետք է գիտակցի, սակայն չի գիտակցում, որ իր երկրի ապագան Թրամփի ձեռքում չէ՝ դա գլոբալ հարց է: Ադրբեջան կոչված խայտառակությունը ռուսներն են ստեղծել, նշանակում է՝ դրա լուծարման բանալին նույնպես ռուսների ձեռքում է, և Ադրբեջանն այսօր անում է ամեն ինչ այդ պատմական պահը մոտեցնելու համար՝ հետևելով բանդերականների օրինակին:

Ինչ վերաբերում է մեր ոչխարին, ապա նա, լինելով ոչխար և հնազանդ վասալ, ի վիճակի չէ գիտակցելու իր անձնական ճակատագրի ողբերգականությունը:

Օրը կգա, և նա կհայտնվի միայն իրեն արժանի վայրում: Դա մեզ կուրախացնի:

Սակայն լիարժեք ուրախության համար հիմքեր չենք ունենա, քանզի այս ժողովուրդը միշտ կմնա արևմտական, նշանակում է՝ երբեք չի ճանաչի իր դարավոր ողբերգությունների հեղինակներին, չի գիտակցի դրանց պատճառները:

Արտյոմ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 177

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Արդյո՞ք ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում իրականացնում են կուլիսային փոխհամաձայնեցված քաղաքականություն

Արդյո՞ք ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում իրականացնում են կուլիսային փոխհամաձայնեցված քաղաքականություն

Ամբողջ աշխարհն այսօր ուշադրությունը սևեռել է Վաշինգտոն՝ սպասելով վաղվա, թվում է թե՝ պատմական բնույթ ստացող հանդիպմանը։ Դոնալդ Թրամփի հովանու ներքո նախատեսվող Փաշինյան–Ալիև հանդիպումը համաշխարհային մեդիայում արդեն ներկայացվում է որպես խաղաղության հաստատման շրջադարձային պահ՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տևական հակամարտության շրջանակում...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամեն ինչ սկսվեց գրչով գրելը թարգելուց
Ամեն ինչ սկսվեց գրչով գրելը թարգելուց

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»
«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.