Թեև վարչապետի հազարապատիկ հավաստիացումներին և անհողդողդ վստահությանը` պարզվում է՝ այնուամենայնիվ, Զանգեզուրի միջանցք լինելու է. այն այլևս Հայաստան չէ, այլ ընդամենը Թրամփի արտապատվիրակված ճանապարհ;
Հայաստանում չկա և ոչ մի կարմիր գիծ, որ չտրորվի, կան խոցելի սահմաններ և ծվատվող տարածքներ:
Չկա Հայաստանի Հանրապետություն միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններով, կա նիկոլի բոստան, որ իր հոր տանից է ժառանգել և նաև Հայաստանի հանրապետության մանրակերտ, որ իր ընտրողներին ուրախացնելու պատրվակով դեպքից դեպք ի ցույց է դրվում, ապա և փութով թաքցվում թիկունքի համապատասխան ապահով տեղում:
Չկա Հայաստանի Հանրապետություն անսասան սահմաններով, կա աթոռ անսասան տարածքով` իրեն գամված նույնքան անսասան հետույքով: Չկա հայ ժողովուրդ Հայրենիքի զգացումով, կա մարդկային ամորֆ զանգված, պոպուլյար անտարբերություն` ապրելու անսահման փափագով, խաղաղության պատրանքով, որի համար պատմական հիշողությունը, ինքնությունը, ազգային պատկանելությունը, ազգային արժանապատվությունն ու անկախ պետականության գոյությունն այնքան էլ կարևոր չեն, կարևորը` անձնական մսի ու արյունի անվտանգությունն է, լափամանի առատությունն ու դեպքից դեպք Ջենիֆեր Լոպեսի հոտույքին առերեսվելու հնարավորությունը՝ որպես ապագա երջանկության առհավատչյա։
08.08.2025թ.
Լևոն ՋԱՎԱԽՅԱՆ