Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարները օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում նախաստորագրել են Խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագիրը։ «Ողջունում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման գործում արձանագրված առաջընթացը և շնորհակալություն ենք հայտնում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին՝ խաղաղության հասնելու գործում ունեցած ներդրման համար»,- սոցիալական ցանցերում գրել է ՆԱՏՕ-ի մամուլի խոսնակ Էլիսոն Հարթը։               
 
09.08.2025 | 15:39

Թեև վարչապետի հազարապատիկ հավաստիացումներին և անհողդողդ վստահությանը` պարզվում է՝ այնուամենայնիվ, Զանգեզուրի միջանցք լինելու է. այն այլևս Հայաստան չէ, այլ ընդամենը Թրամփի արտապատվիրակված ճանապարհ;

Հայաստանում չկա և ոչ մի կարմիր գիծ, որ չտրորվի, կան խոցելի սահմաններ և ծվատվող տարածքներ:

Չկա Հայաստանի Հանրապետություն միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններով, կա նիկոլի բոստան, որ իր հոր տանից է ժառանգել և նաև Հայաստանի հանրապետության մանրակերտ, որ իր ընտրողներին ուրախացնելու պատրվակով դեպքից դեպք ի ցույց է դրվում, ապա և փութով թաքցվում թիկունքի համապատասխան ապահով տեղում:

Չկա Հայաստանի Հանրապետություն անսասան սահմաններով, կա աթոռ անսասան տարածքով` իրեն գամված նույնքան անսասան հետույքով: Չկա հայ ժողովուրդ Հայրենիքի զգացումով, կա մարդկային ամորֆ զանգված, պոպուլյար անտարբերություն` ապրելու անսահման փափագով, խաղաղության պատրանքով, որի համար պատմական հիշողությունը, ինքնությունը, ազգային պատկանելությունը, ազգային արժանապատվությունն ու անկախ պետականության գոյությունն այնքան էլ կարևոր չեն, կարևորը` անձնական մսի ու արյունի անվտանգությունն է, լափամանի առատությունն ու դեպքից դեպք Ջենիֆեր Լոպեսի հոտույքին առերեսվելու հնարավորությունը՝ որպես ապագա երջանկության առհավատչյա։

08.08.2025թ.

Լևոն ՋԱՎԱԽՅԱՆ

Արդյո՞ք ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում իրականացնում են կուլիսային փոխհամաձայնեցված քաղաքականություն

Արդյո՞ք ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում իրականացնում են կուլիսային փոխհամաձայնեցված քաղաքականություն

Ամբողջ աշխարհն այսօր ուշադրությունը սևեռել է Վաշինգտոն՝ սպասելով վաղվա, թվում է թե՝ պատմական բնույթ ստացող հանդիպմանը։ Դոնալդ Թրամփի հովանու ներքո նախատեսվող Փաշինյան–Ալիև հանդիպումը համաշխարհային մեդիայում արդեն ներկայացվում է որպես խաղաղության հաստատման շրջադարձային պահ՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տևական հակամարտության շրջանակում...

Ամեն ինչ սկսվեց գրչով գրելը թարգելուց
Ամեն ինչ սկսվեց գրչով գրելը թարգելուց

«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»
«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»

-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
