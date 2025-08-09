Ըստ Փաշինյան Նիկոլի՝ «տեղի է ունենում Հայաստանի ապաշրջափակում»

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարները օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում նախաստորագրել են Խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագիրը։ «Ողջունում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման գործում արձանագրված առաջընթացը և շնորհակալություն ենք հայտնում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին՝ խաղաղության հասնելու գործում ունեցած ներդրման համար»,- սոցիալական ցանցերում գրել է ՆԱՏՕ-ի մամուլի խոսնակ Էլիսոն Հարթը։               
 
Եթե այդպես է, ապա ստորագրված Հռչակագրում կամ նախաստորագրված չգիտեմինչում, պետք է կետեր լինեին Երևան-Նախիջևան-Մեղրի, Գյումրի-Կարս երկաթուղային գծերի կամ, ենթադրենք` Իջևան-Ղազախ-Ռուսթավի ավտոմոբիլային ճանապարհների բացման և «անխոչընդոտ» շահագործման մասին:

Թող այդ ճանապարհները կրեին Մարկո Ռուբիոյի, Ջորջ Վաշինգտոնի կամ Թոմաս Ջեֆերսոնի անունները, սակայն նշվեին փաստաթղթերում:

Արձանագրենք, որ փաստաթղթերում նշված է միայն TRIPP-ի ճանապարհը (միջանցքը, պողոտան, փողոցը): Դա նշանակում է, որ Փաշինյան Նիկոլի` «Հայաստանի ապաշրջափակման» վերաբերյալ պնդումները հերթական ձեռնածություն է (մանիպուլյացիա):

Ըստ ստորագրված Հռչակագրի և նախաստորագրված չգիտեմինչի, Հայաստանը հայտնվում է շրջափակման մեջ և, ըստ ամենայնի, շրջափակումից դուրս գալու համար մեզ շուտով օդի պես անհրաժեշտ է լինելու «Բավրայի միջանցքը»: Եվ այն կարող է կրել, օրինակ, «Իվանիշվիլիի ճանապարհ միջազգային խաղաղության և բարգավաճման համար»` IRIPP, անվանումը:

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ

