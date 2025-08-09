Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.08.2025
 
Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարները օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում նախաստորագրել են Խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագիրը։ «Ողջունում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման գործում արձանագրված առաջընթացը և շնորհակալություն ենք հայտնում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին՝ խաղաղության հասնելու գործում ունեցած ներդրման համար»,- սոցիալական ցանցերում գրել է ՆԱՏՕ-ի մամուլի խոսնակ Էլիսոն Հարթը։               
 
Հայաստանի տարածքներն աջ ու ձախ սրան-նրան նվիրելով՝ ժողջանի լափի գումարն է ապահովում
09.08.2025 | 15:57

Լուսանկարում պատկերված այս էակը իր հակահայ քայլերը` Հայաստանը ռուս-ամերիկան բախման հարթակի վերածելը և Հայաստանի ինքնիշխան տարածքները հայ-ամերիկյան ինչ-որ ընկերության տալը (իրականում` դա ամերիկացիներին նվիրել է) Նիկոլ Անհողի հերթական դավաճանությունն է, որը սրան սպասարկողներն արդեն ներկայացնում են որպես հաղթանակ և մեծ ձեռքբերում:

Երբ Ադրբեջանն ինքն է վերահսկում իր տարածքով անցնող ենթակառուցվածքները, իսկ Հայաստանն ամերիկացիների հետ ինչ-որ համատեղ ձեռնարկությունով` դա արդեն միջանցք է և անհավասարություն մեր և Բաքվի միջև:

Դե իսկ Մինսկի խմբի լուծարումը` Բաքվի հերթական շանտաժը կյանքի կոչելն է՝ Նիկոլի ձեռամբ:

Կապիտուլյանտ ոչնչությունը Հայաստանը տանում է Սիրիայի ճանապարհով:

Հայաստանի տարածքներն աջ ու ձախ սրան-նրան նվիրելով, Նիկոլ Անհողը, կարևորը, ժողջանի լափի գումարն է ապահովում:

Ի՜նչ հայրենիք, ի՜նչ հող...

Գագիկ ՀԱՄԲԱՐՅԱՆ

