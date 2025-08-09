Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.08.2025
 
Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարները օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում նախաստորագրել են Խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագիրը։ «Ողջունում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման գործում արձանագրված առաջընթացը և շնորհակալություն ենք հայտնում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին՝ խաղաղության հասնելու գործում ունեցած ներդրման համար»,- սոցիալական ցանցերում գրել է ՆԱՏՕ-ի մամուլի խոսնակ Էլիսոն Հարթը։               
 
Նորություններ » Մթագնյալ ամբոխը չէր հասկանում, որ հոգիների խաղաղությունը մի բան է, երկրի խաղաղությունը՝ այլ բան

Մթագնյալ ամբոխը չէր հասկանում, որ հոգիների խաղաղությունը մի բան է, երկրի խաղաղությունը՝ այլ բան

Մթագնյալ ամբոխը չէր հասկանում, որ հոգիների խաղաղությունը մի բան է, երկրի խաղաղությունը՝ այլ բան
09.08.2025 | 16:05

«․․․ Եվ կնքեցին թուղթը բաղձալի, որտեղ կարմիր մելանով գրված էր․ «խաղաղությու՜ն ձեր հոգիներին, ո՜վ պժգալի արարածներ»։

Եվ երանելի սաղմոսերգուն առաքյալի վարգով հասավ հայոց ոստան ու թուղթը ներկայացրեց որպես խաղաղության պայմանագիր, քանզի մթագնյալ ամբոխը չէր հասկանում, որ հոգիների խաղաղությունը մի բան է, երկրի խաղաղությունը՝ այլ բան։

ՈՒ մինչ ցնծացյալ ամբոխը գինի էր խմում ու պիվա՝ սաղմոսերգուն մերժեց Պապ թագավորին ու իրեն հռչակեց Մեծն պոնտիֆիկ, տրիբուն, կոնսուլ ու Հայրենիքի հայր Գայոս Հուլիոս Կեսար ու մի բան էլ ավելի, քանզի Կեսարը սենատ տարավ միայն իր ձիուն ու հռչակեց սենատոր, իսկ ինքը պատգամավոր հռչակեց իր խոզին, ուղտին, խխունջին ու նույնիսկ․․․ շիրակին․․․»։

Աղազար Տարեգիր

Կարո ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 132

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Արդյո՞ք ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում իրականացնում են կուլիսային փոխհամաձայնեցված քաղաքականություն

Արդյո՞ք ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում իրականացնում են կուլիսային փոխհամաձայնեցված քաղաքականություն

Ամբողջ աշխարհն այսօր ուշադրությունը սևեռել է Վաշինգտոն՝ սպասելով վաղվա, թվում է թե՝ պատմական բնույթ ստացող հանդիպմանը։ Դոնալդ Թրամփի հովանու ներքո նախատեսվող Փաշինյան–Ալիև հանդիպումը համաշխարհային մեդիայում արդեն ներկայացվում է որպես խաղաղության հաստատման շրջադարձային պահ՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տևական հակամարտության շրջանակում...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամեն ինչ սկսվեց գրչով գրելը թարգելուց
Ամեն ինչ սկսվեց գրչով գրելը թարգելուց

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»
«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.