Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.08.2025
 
Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարները օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում նախաստորագրել են Խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագիրը։ «Ողջունում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման գործում արձանագրված առաջընթացը և շնորհակալություն ենք հայտնում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին՝ խաղաղության հասնելու գործում ունեցած ներդրման համար»,- սոցիալական ցանցերում գրել է ՆԱՏՕ-ի մամուլի խոսնակ Էլիսոն Հարթը։               
 
Նորություններ » Ոչ թե պարզապես «միջանցք», այլ էքստերիտորիալ միջանցք

Ոչ թե պարզապես «միջանցք», այլ էքստերիտորիալ միջանցք

Ոչ թե պարզապես «միջանցք», այլ էքստերիտորիալ միջանցք
09.08.2025 | 16:21

Փոխադարձության սկզբունքը ենթադրում է, որ ինչ սկզբունքով կգործի Ադրբեջանից Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետություն անցումը, նույն սկզբունքով, նույն պայմաններով պետք է գործի Հայաստանից Ադրբեջանի տարածքով անցնող առնվազն մեկ երթուղի, որը կարող է լինել, օրինակ, Հայաստանից Ադրբեջանի տարածքով դեպի Ռուսաստան անցնող «միջանցք» (պայմանական)։

Փոխադարձության սկզբունքը հենց սա է, սրանից տարբերվող ցանկացած այլ արտոնյալ պայմաններով, ՀՀ մյուս ճանապարհներից տարբերվող կարգավիճակ ունեցող «անցում» ո՛չ միայն խախտում է փոխադարձության սկզբունքը, այլև հենց «միջանցք» է։

«Միջանցքի» դեպքում, եթե տվյալ գոտում կատարվում է հանցագործություն կամ այլ իրավախախտում և ընդհանուր կարգով չեն գործում ՀՀ օրենքները, նշանակում է, որ տվյալ տարածքում չի տարածվում ՀՀ ինքիշխանությունը։

«Միջանցքի» դեպքում, եթե տվյալ գոտում Հայաստանը իր ցանկացած պահին չի կարող դադարեցնել երթուղին, փոխել ճանապարհի կարգավիճակը, ճանապարհի նկատմամբ սահմանել այլ հսկողության միջոցներ, և այլն, նշանակում է, որ այն ո՛չ թե պարզապես «միջանցք» է, այլև էքստերիտորիալ (տես՝ Հ.Գ.-ն) միջանցք։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Հ.Գ.

Էքստերիտորիալ (լատ. extra territorium՝ «տարածքից դուրս») - Էքստերիտորիալ ասվում է այն տարածքներին կամ օբյեկտներին, որոնք ֆիզիկապես գտնվում են այլ պետության տարածքում, բայց չեն գտնվում այդ պետության իրավասության ներքո, այլ պատկանում են այլ պետությանը կամ ունեն հատուկ կարգավիճակ։

Իրավական իմաստով – Իրավազորության տարածում երկրի սահմաններից դուրս՝ հիմնականում քաղաքացիների կամ հատուկ կարգավիճակ ունեցող անձանց նկատմամբ։

Դիտվել է՝ 129

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Արդյո՞ք ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում իրականացնում են կուլիսային փոխհամաձայնեցված քաղաքականություն

Արդյո՞ք ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում իրականացնում են կուլիսային փոխհամաձայնեցված քաղաքականություն

Ամբողջ աշխարհն այսօր ուշադրությունը սևեռել է Վաշինգտոն՝ սպասելով վաղվա, թվում է թե՝ պատմական բնույթ ստացող հանդիպմանը։ Դոնալդ Թրամփի հովանու ներքո նախատեսվող Փաշինյան–Ալիև հանդիպումը համաշխարհային մեդիայում արդեն ներկայացվում է որպես խաղաղության հաստատման շրջադարձային պահ՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տևական հակամարտության շրջանակում...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամեն ինչ սկսվեց գրչով գրելը թարգելուց
Ամեն ինչ սկսվեց գրչով գրելը թարգելուց

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»
«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.