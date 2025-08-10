Վերջնարդյունքում ունենք սա

ԱՄՆ-ը հանում է Ադրբեջանի հետ իր ռազմական համագործակցության սահմանափակումները: Սա ազատում է Վաշինգտոնի ձեռքերը Բաքվին զենքի մատակարարման համար, որը կարող է և կօգտագործվի Իրանի և Ռուսաստանի դեմ՝ «ուկրաինական մոդելով»:
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարում: Այժմ Ղարաբաղի հարցով համատեղ չեն զբաղվի Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ը և Ֆրանսիան, կլինի այլ մեխանիզմ: Այն, որ հարցը բաց է մնում, ապացուցում է, համենայնդեպս, ՌԴ-ի կողմից արցախցիներին տրամադրված վերջին մարդասիրական օգնությունը:
Տարածաշրջանում Զանգեզուրի միջանցքից բացի ոչինչ չի «ապաշրջափակվի»: Փաշինյանը հաստատեց միջանցքի նկատմամբ վերահսկողությունը երրորդ կողմին տալու պատրաստակամություն: Այսպիսով, Սյունիքը պաշտոնապես ճանաչվում է որպես պոտենցիալ վիճելի տարածք:
Հայաստանի և ԱՄՆ-ի միջև էներգետիկայի ոլորտում համագործակցության մասին փաստաթուղթը ցույց է տալիս ՀՀ-ից «Ռոսատոմ»-ը դուրս մղելու ԱՄՆ-ի մտադրությունը (ատոմակայանը փակվելու է):
Փաշինյանը ստացավ փաստաթուղթ, որով նախընտրական շրջանում շանտաժի կենթարկի ընտրողներին: 21 թվականի մուրճի փոխարեն, հավաքների ժամանակ նա կթափահարի այս թուղթը:
Բաքվի այլ պահանջները ոչ մի տեղ չեն անհետացել. Սահմանադրության փոփոխություն, «անկլավների» ապառազմականացում, ադրբեջանցիների վերաբնակեցում Հայաստանում և այլն:
Խաղաղության պայմանագիր չի ստորագրվել:
Բենիամին ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ
Հ.Գ.
Երեկվա իմ ամենասիրելի պահը վերաբերում էր «զինադադարի պահպանման վերահսկողության վերաբերյալ» Թրամփի առաջարկներին։
«Սպիտակ պարոնը» բառացիորեն հայտարարեց.
«Եթե խնդիր առաջանա, զանգեք ինձ»: