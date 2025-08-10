Աղոթարան
09.08.2025 | 22:00
Ռահ լույսի, և կյանքի ճշմարիտ ճանապարհ, հավերժ կենդանի Քրիստոս Աստված, Դու ես լույսի դուռ և բխումն ողորմության, Դու ես քաջ հովիվ և մոլորյալներին դարձնող, Դու ես մեղքերը ներող և հանցանքները քավող:
Քո հանցավոր ծառան և բազմամեղս խնդրում եմ Քո առատ ողորմությունից՝ մի հիշիր իմ առաջին մեղքերը, այլ միջիններով ու վերջիններով վերացրու ինձնից: Սրբիր ինձ սրբարար Քո զորությամբ և ազատիր անթիվ հանցանքներիցս, մաքրիր ինձ խղճմտանքիցս և արձակիրմեղքի կապերից:
Թող ինձ իմ պարտքերը, ինչպես թողիր անդամալույծին, և արդարացրու՝ ինչպես մաքսավորին, փրկիր ինձ աններելի տանջանքից և մոլորյալիս մտցրու Քո սիրելիների խորանները, որպեսզի և ես նրանց հետ փառավորեմ Քեզ, Հոր և Սուրբ Հոգուդ հետ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից:
Ամեն:
Հովհաննես վարդապետ ԳԱՌՆԵՑԻ
Գրառեց` Տեր Հովսեփ քահանա ՀԱԿՈԲՅԱՆԸ
