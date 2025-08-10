Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.08.2025
 
«Հարավային Կովկասը չի պատկանում Թրամփին, որպեսզի այն վարձակալի։ Կովկասը աշխարհի ամենազգայուն աշխարհագրական տարածքներից մեկն է, և այս միջանցքը չի դառնա «Թրամփի միջանցք», այլ կվերածվի նրա վարձկանների գերեզմանի»,- հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին:               
 
Նորություններ » Ստորաքարշությունը, հողատվությունն ու միջանցքատվությունը թանկ արժեն ու բարձր են գնահատվում

Ստորաքարշությունը, հողատվությունն ու միջանցքատվությունը թանկ արժեն ու բարձր են գնահատվում

Ստորաքարշությունը, հողատվությունն ու միջանցքատվությունը թանկ արժեն ու բարձր են գնահատվում
10.08.2025 | 11:44

2026-ի ԱԺ ընտրությունները խոստանում են ամենապարադոքսալը լինել պատմության մեջ։ Աշխարհի՛ պատմության մեջ։

Թվում է, թե աղանդավորների ու տուն պահողների 4-5 տոկոս ձայները չնչին բան են, նույնիսկ՝ անցողիկ էլ չեն։ Բայց Թրամփի ու Ալիևի խրախուսական ժպիտները, Էրդողանի հեռահար օրհնանքը այլ բան են ասում։

Ասում են՝ արդեն կարող ես նախընտրական ցուցակներդ կազմել, կարող ես նկարել՝ ինչ ուզում ես, ինչպես ուզում ես ու ինչքան ուզում ես։ Ցանկացած անհավանական արդյունք ճանաչվելու ու ողջունվելու է սիոնաթաթարական աշխարհի կողմից։

Հիմա՝ պարադոքսը։

Այդ խրախուսական ժպիտները նշանակում են նաև, որ կարող ես կազմել նույնիսկ․․․ «ընդդիմության» ցուցակները։ Հա, պետք չէ զարմանալ։ Ինքը պիտի որոշի, թե ով պիտի լինի իր «ընդդիմությունը» ու քանի տոկոսով պիտի լինի։ «Ընդդիմությունը» շվարած է, «ընդդիմադիրի» վիճակը հեչ նախանձելի չէ։ Նա չի կարող բացահայտ քծնել ու շողոքորթել, ինչն ամենօրյա եռանդով անում են սաֆարյան ստյոպը, շիրինյան լևոնն ու նմանները՝ նոր ցուցակներում տեղ ունենալու համար։ Ընդդիմադիրները նոր բան պիտի մտածեն, նոր ծառայություն պիտի մատուցեն․ միայն շվարելը կամ երբեմն-երբեմն լիցքավորվող հանրության գոլորշին կապիկություններով բաց թողնելը այլևս քիչ է։

Նորաձև՛ բան պիտի մտածեն։ Այնպիսի մի բան, որի օրինակը տվեց ցուցակկազմիչը Վաշինգտոնում՝ աշխարհը պատերազմական-ցեղասպանական քաոսի մեջ թաղող Թրամփին նոբելյան մեծարանքներ շռայլելով։ Ստորաքարշությունը, հողատվությունն ու միջանցքատվությունը թանկ արժեն ու բարձր են գնահատվում։

Ահա, 2026-ին մանդատները նորոգելու համար նման մի բան է պահանջվում «ընդդիմադիր», հավակնություններ ունեցողներից։ Նորաձև՛ բան է պահանջվում։

Կարո ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 270

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Ռուսաստանի հետ, թե առանց նրա, մենք կկանխենք Հարավային Կովկասի անվտանգության վտանգումը»

«Ռուսաստանի հետ, թե առանց նրա, մենք կկանխենք Հարավային Կովկասի անվտանգության վտանգումը»

Tasnim լրատվական գործակալության լրագրողի հետ բացառիկ հարցազրույցում Իրանի Գերագույն առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին, պատասխանելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջերս «Զանգեզուր» միջանցքի վերաբերյալ ձեռնարկած քայլի և այս անցուղին 99 տարով վարձակալելու իր պնդման մասին հարցին, ասել է. «Արդյո՞ք Հարավային Կովկասը անտեր տարածաշրջան է, որ Թրամփը վարձակալի այն...

Սոցցանցային գրառումներ

Մի քանի օրից դաշտ կնետվի մի ախմախություն, բոլորը կանցնեն այդ թեմային, և ամեն ինչ կմոռացվի
Մի քանի օրից դաշտ կնետվի մի ախմախություն, բոլորը կանցնեն այդ թեմային, և ամեն ինչ կմոռացվի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»
«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.