10.08.2025
 
«Հարավային Կովկասը չի պատկանում Թրամփին, որպեսզի այն վարձակալի։ Կովկասը աշխարհի ամենազգայուն աշխարհագրական տարածքներից մեկն է, և այս միջանցքը չի դառնա «Թրամփի միջանցք», այլ կվերածվի նրա վարձկանների գերեզմանի»,- հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին:               
 
Ազդակները հուսադրող չեն ոչ միայն իշխող խմբակի, այլև՝ Հայաստանի համար
10.08.2025 | 12:04

Այս ընթացքում մենք խոսել ենք, թե ինչ է տարածաշրջանը, ինչպիսի տարածաշրջանային կոնֆիգուրացիա գոյություն ունի։

Հիմա` գեղական շուստրիությամբ թեպետ փորձում են ազդակներ ուղարկել Մոսկվա և Թեհրան, թե TRIPP միջանցքը ձեռնտու է բոլորին, սակայն թե՛ Թեհրանից, թե՛ Մոսկվայից ազդակները մեղմ ասած հուսադրող չեն։ Հուսադրող չեն ո՛չ միայն իշխող խմբակի, այլև Հայաստանի համար։

Ստեղծված իրավիճակում մի բան պարզ է` դիվանագիտական լեզուն կլինի հնարավորինս մեղմ, իսկ գործողությունները` հիբրիդային պատերազմի բնույթ կկրեն։

Այդ կռիվը կամ դիմակայությունը մեղմ ասած հայ ժողովրդինը չէ, այլ իշխող խմբակի և նրանց միջև, ովքեր դեմ են միջանցքին։

Ես կարծում եմ, նոր դժգոհ կողմեր են առաջ գալու, և նոր դիմակայություն է սկսվելու, ինչը կրկնվեմ` իշխող խմբակին է միայն վերաբերվում։

Նրանք, ովքեր ինքնիշխանության, իրավազորության և տարածքային ամբողջականության անվան ներքո տալիս են միջանցք (որը Հայաստանն ուղղակի չի կարող փակել, այսինքն իր իրավազորությունը չի տարածվելու այդ ճանապարհի վրա, ըստ հրապարակված փաստաթղթի նախնական ուսումնասիրության), նրանք էլ պետք է կրեն բոլոր հետևանքները։

Իսկ մնացածը, մնացածը շոուից հետո։

Շոուն միշտ լինում է շքեղ ու խոսուն, իսկ շոուից հետո սկսվում է դառը իրականությունը...

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

