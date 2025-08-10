Tasnim լրատվական գործակալության լրագրողի հետ բացառիկ հարցազրույցում Իրանի Գերագույն առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին, պատասխանելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջերս «Զանգեզուր» միջանցքի վերաբերյալ ձեռնարկած քայլի և այս անցուղին 99 տարով վարձակալելու իր պնդման մասին հարցին, ասել է. «Արդյո՞ք Հարավային Կովկասը անտեր տարածաշրջան է, որ Թրամփը վարձակալի այն։ Կովկասը աշխարհի ամենազգայուն աշխարհագրական կետերից մեկն է, և այս անցուղին չի դառնա Թրամփի սեփականությունը հանդիսացող միջանցք, այլ կդառնա գերեզմանատուն Թրամփի վարձկանների համար»։
Շեշտելով Իրանի մշտական հակադրությունը այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք ձևավորմանը, նա բացատրել է Իրանի դեմ լինելու պատճառները՝ ընդգծելով, որ այս միջանցքը փոխում է տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը, տեղաշարժում է սահմանները և նախատեսված է Հայաստանը մասնատելու համար։
Անդրադառնալով այս դավադիր միջանցքի գործարկմանը մեր երկրի դեմ Իրանի վճռական քայլերին՝ Գերագույն առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդականն ասել է. «Երբ Թուրքիան և Ադրբեջանը պնդում էին այս միջանցքը կառուցելու իրենց պահանջի վրա, Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերը, այն ժամանակվա Իրանի զինված ուժերի շտաբի պետ գեներալ-լեյտենանտ Շահիդ Բաղերիի հրամանատարությամբ, բազմաթիվ զորավարժություններ անցկացրեցին Իրանի հյուսիս-արևմուտքում, ինչը ցույց տվեց մեր երկրի պատրաստակամությունն ու լրջությունը՝ կանխելու այս գործողությունը»։
Ընդգծելով, որ «մեկ այլ երկրի կողմից միջանցք վարձակալելը միամիտ հայտարարություն է, և Թրամփը միամիտ է ձևանում», Վելայաթին հայտարարել է. «Այս պնդումը, որ Թրամփը միջանցք է վարձակալում աշխարհի այս կողմում, նման է աշխարհի այս կողմում գտնվող մեկի կողմից Պանամայի ջրանցքը վարձակալելուն։ Սա անհնար է և չի լինելու»։
Նշելով, որ «Թրամփը, ինչպես միշտ, անում է աչքի ընկնող, բայց անբովանդակ հայտարարություններ», նա հավելել է. «Թրամփը կարծում է, որ ինքն անշարժ գույքի գործակալ է և ուզում է վարձակալել երկրամաս կամ տարածաշրջան»։
Ռուսաստանի հետ, թե առանց նրա, մենք կկանխենք Հարավային Կովկասի անվտանգության վտանգումը
Իրանի նախկին արտգործնախարարը, ընդգծելով, որ այս միջանցքի ծրագիրը, որը ապագայում կհանգեցնի Հայաստանի կազմալուծմանը, բախվում է հայ ժողովրդի ուժեղ դիմադրությանը, նշեց, որ ոչ մի ազգ չի ցանկանում և պատրաստ չէ բաժանել իր տարածքը, նույնիսկ եթե նրանց կառավարությունը, ցավոք, անկայուն դիրքորոշումներ է ընդունում։
Անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի դիրքորոշումներին՝ Վելայաթին ասաց, որ Իրան կատարած իր նախորդ այցի ժամանակ նա ընդգծել է, որ համաձայն է Իրանի դիրքորոշման հետ և դեմ է միջանցքի կառուցմանը՝ հաշվի առնելով այս ծրագրի կոնկրետ և դավադիր վնասները։
Հիշելով այն փոփոխությունները, որոնք Զանգեզուրի միջանցքի կառուցումը կբերի Իրանի սահմաններին և կսահմանափակի Իրանի հաղորդակցության ուղին երկրի հյուսիսում և հյուսիս-արևմուտքում միայն Թուրքիայով, նա նշեց. «Այս դավադրության իրականացմամբ Հարավային Կովկասի անվտանգությունը կվտանգվի, և, հետևաբար, Իրանն ընդգծել է, որ կշարժվի Հարավային Կովկասի անվտանգության ուղղությամբ՝ Ռուսաստանի հետ, թե առանց նրա, և, իհարկե, մենք կարծում ենք, որ Ռուսաստանը նույնպես ռազմավարական առումով դեմ է այս միջանցքին»։