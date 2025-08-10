Փաշինյան Նիկոլի նոր ձեռնածությունը

«Մեզ չպատկանող տարածքները պետք է վերադարձնենք Ադրբեջանին, իրենց չպատկանող տարածքները պետք է վերադարձնեն մեզ»,- Փաշինյան Նիկոլի հերթական ձեռնածությանը (մանիպուլյացիային) քչերն անդրադարձան:
Անշուշտ, խոսքն անկլավների մասին է: Մի կողմից` Յուխարի Ասքիփարա, Սոֆուլու|Բարխուդարլու, Քյարքի (Տիգրանաշեն), մյուս կողմից` Արծվաշեն:
Անկլավների մասին խոսակցությունները Փաշինյան Նիկոլին անհրաժեշտ են բացառապես 2026 թվականի ընտրություններում լրացուցիչ ձայներ հավաքելու համար:
Հաշվեք, թե Արծվաշենի վերադարձի և «ադրբեջանական» անկլավները չվերադարձնելու որքան շահառու կա Հայաստանում: Վստահեցնում եմ` խոսքը բավական մեծ թվաքանակի մասին է: Իսկ 2026 թվականի ընտրություններում յուրաքանչյուր ձայն կարող է որոշիչ լինել:
Բազմիցս ասել եմ` Ադրբեջանն իր անկլավները կստանա, քանզի իրենց մոտ այդ հարցում առկա է համընդհանուր քաղաքական օրակարգ: Փոխարենը` Արծվաշենը վերադարձնելու հարցում համընդհանուր քաղաքական օրակարգ Հայաստանում այդպես էլ չձևավորվեց:
Ի՞նչ կլինի: Անկլավների վերաբերյալ Փաշինյան Նիկոլի խոսքին հերթական անգամ կհավատան մի 15-20 հազար քաղաքացի, վերջիններիս մեծամասնությունը կգնա ընտրությունների, կընտրի Փաշինյան Նիկոլին: Նրանք խորը հիասթափություն կապրեն, սակայն դա երկար չի տևի, առավելագույնը` մինչև Փաշինյան Նիկոլի նոր ձեռնածություն (մանիպուլյացիա):
Եվ, այսպես շարունակ:
Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ