«Հարավային Կովկասը չի պատկանում Թրամփին, որպեսզի այն վարձակալի։ Կովկասը աշխարհի ամենազգայուն աշխարհագրական տարածքներից մեկն է, և այս միջանցքը չի դառնա «Թրամփի միջանցք», այլ կվերածվի նրա վարձկանների գերեզմանի»,- հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին:               
 
Ի՞նչ տեղի ունեցավ Սպիտակ տանը

Ի՞նչ տեղի ունեցավ Սպիտակ տանը

Ի՞նչ տեղի ունեցավ Սպիտակ տանը
10.08.2025 | 12:27

Տակավին շարունակվում են քննարկումներն առ այն, թե Արցախը հանձնելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է հանձնել նաև Սյունիքը: Սակայն երեկվա անցուդարձի ու տեքստային վերլուծությունների, փառաբանությունների ու անեծքի տարափի տակ չնկատեցինք ամենակարևորը. երեկ վերջնականապես ազդարարվեց «Հայաստանի Հանրապետություն» կոչվող գոյացության օպերացիոն կառավարման հանձնումը տրանսնացիոնալ կորպորացիաներին:

Հենց դրանք 2018 թ. մայիսին իշխանության բերեցին «Քաղաքացիական պայմանագիր» անվան տակ ծպտված գործակալական խմբին, որի հղփացած ու ցինիկ պահվածքը սեփական վարկանիշի կտրուկ անկման պայմաններում լավագույն վկայությունն է այն ինքնավստահության, որն ապահովված է ռուսական ու արևմտյան, ի մասնավորի՝ ամերիկյան խոշորագույն ընկերությունների ու խիստ բարձր կարգի որոշում կայացնողների որոշումների ու գործողությունների սերտաճմամբ` հիմնված անասելի մեծ ֆինանսական հոսքերի ու վերաբաշխումների վրա:

Այս հզոր տրանսազգային համակցությունը փորձելու է վերարտադրել հենց նույն գործակալական ցանցն ու վերջիններիս միջոցով իրականացնել ՀՀ վերջնական լուծարման գործընթացը, հանուն շարունակական ու աճող շահերի ու հնարավորությունների:

Երեկ տեղի ունեցավ այդ քողարկված նպատակադրումների ազդարարումը:

Մի մոռացեք, որ Ի. Ալիևը մեկ օր առաջ բացեիբաց ինչ պայմանագիր ստորագրեց ամերիկյան նավթային ընկերության հետ:

Ի դեպ, Ալիևն ու Ադրբեջանը այս հզոր համակցության համար դեռ պետք են՝ նավթամուղի ու գազամուղի փականներ բացելու, փակելու և հաշիվներ ներկայացնելու համար: Իրեն էլ դրա համար են պահում:

Երեկ շատ բարձր մակարդակով մեզ հետ վարվեցին այնպես, ինչպես կվարվեին, թույլի, պարտվածի, ստորացված ու պետություն չունեցող ազգի հետ: Ընդամենը:

Երեկ, նախապես ձեռք բերված փոխադարձ համաձայնության արդյունքում, Կրեմլը 2020 թ. նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները, խաղաղապահների, Լաչինի միջանցքի ու Արցախի հայ բնակչության էթնիկ զտման դրվագներով արտապատվիրակեց Սպիտակ տանը: Փոխանցումն ընդունվեց շատ բարձր մակարդակով: Այլ կերպ ասած՝ 2025 թ. նոյեմբերի 9-ին որևէ նոր փաստաթուղթ ստորագրելու պարտավորություն այլևս չկա, այնպես ինչպես ի սկզբանե Մոսկվայի համար չկար որևէ պարտավորություն՝ Ադրբեջանի շահերը սպասարկելուց բացի:

Հայաստանյան հասարակության և սփյուռքյան որոշ անիրազեկ շրջանակներ տակավին շարունակում են ուտել գեղեցիկ փաթեթավորմամբ մատուցվող փաշինյանական խաղաղության տեսլականները և մյուս հարակից կեղծ գաղափարախոսական գարշահոտ արտանետումները, չհասկանալով սակայն, որ համաշխարհային ներկա զարգացումներում «խաղաղություն» կոչվածը ամենաշուտ փչացող ու ոչ հարգի ապրանքն է:

Երեկվա ստորագրված փաստաթուղթը ոչ միայն ազդարարեց ամերիկյան ժողովրդավարության հերթական նախապատվությունը միջազգային ավտորատիզմին ու ցեղասպանություն իրականացնելու հակվածություն ունեցող ռեժիմին, այլև ԱՄՆ անկախության 250-րդ տարեդարձի նախաշեմին ամոթալի մի էջ արձանագրեց ամերիկյան ու համաշխարհային պատմության մեջ:

Այսպիսի «անհամաչափ» փաստաթղթի ստորագրումը ազդարարում է նոր անցում համաշխարհային քաղաքականության մեջ, որտեղ գոլորշիանում են «մարդու իրավունքներ» և «ազգերի ինքնորոշում» հասկացությունները: Ամբողջ թափով գործողության մեջ է դրվում «մարդը մարդուն գայլ» հայտնի թեզը, որտեղ փոքրներն ու փոքրաթիվները, սեփական շահերն ու իրավունքները չգիտակցողները, դատապարտված են ոչնչացման, իսկ լավագույն դեպքում նրանց կվերապահվի այլոց շահերը սպասարկողների կարգավիճակ:

Հետահայաց վերլուծելով վերջին մի քանի ամիսների ներհայաստանյան իրադարձությունները, հասկանալի է դառնում, որ վարչապետական «հեծանիվ շոուն», Մայր Աթոռի դեմ շինծու արշավը և մյուս սպասարկվող սրացումներն ընդամենը ժամանակ շահելու և փաշինյանական խաղաղության դիետայի վրա նստած բիոզանգվածին կերակրելու համար էր: ՈՒ նրանք դա շարունակաբար ուտում են:

Քաղաքական ընդդիմության պահով էլ իմ բոլոր կանխատեսումները ներկա դրածոների հետ համագործակցաբար ու փոխադարձ համաձայնությամբ գործելու առումով, լիովին արդարացան՝ վերոնշյալ դիտարկումները հաշվի առնելով:

Ընդդիմությունը ներկա պահին փաշինյանա-քպական խունտայի գլխավոր հենարանն ու պատվարն է: Քարոզիչ, վերլուծաբան, քաղտեխնոլոգ կոչված սպասարկուների թափորին դեռ առիթ կունենանք հիշատակելու անուն առ անուն:

Ինձ շատ են հարցնում են՝ հույս կա՞ արդյոք այսքանից հետո:

Պատասխանում եմ՝ այո´ կա, այն տակավին մեր ձեռքերում է:

Այդ հույսը չի մեռնի ու կդառնա մի նոր հնարավորություն միայն մի դեպքում. համաժողովրդական խստագույն պատժի կիրառում Հայաստանի Հանրապետությունում խարդախ ու հակապետական ճանապարհով իշխանությունը զավթած ու 2018-2025 թթ. հայկական պետական ու ազգային շահերի դեմ իրականացված ծանրագույն հանցագործությունները իրականացրած անձանց ու նրանց սպասարկած բոլոր անձանց դեմ: Համազգային ատյան պետք է գումարվի և ոչ ոք չպետք է խուսափի արդարադատությունից: Դա է լինելու մեր հիմնական ու ազդու ուղերձը մեր շահերը ոտնակոխ անողներին:

ՈՒ նրանք կհասկանան թմբիրից արթնանալու ու գործելու մեր նպատակները: Կհասկանան ու հաշվի կնստեն:

Անկախության հռչակագրի 35-րդ տարեդարձի նախաշեմին առաջարկում եմ միակ հնարավոր գործողության սցենարը՝ պետականության վերջնական կորուստը բացառելու համար:

ՀՀ ազգային անվտանգության, զինված ուժերի ու ոստիկանության ավագ ու կրտսեր սպայակազմին եմ ցանկանում դիմել հետևյալ ուղերձով.

Պարոնա´յք սպաներ,

Այն երկիրը, որին երդմնակալության արարողությամբ խոստացել եք ծառայել, այլևս գոյություն չունի: Այն ուղղակի դադարել է գոյություն ունենալ: Հենց Դուք կարող եք գրագետ իրականացված օրինական քայլերի ու գործողությունների արդյունքնում տալ աշխարհին այն ուղերձը, որ մենք կքված ու նվաստացած ապրելու երկիր չենք դառնալու:

Մենք դեռ ունենք այդ ներուժն ու հնարավորությունը խստագույն պատժի ենթարկելով օտար ուժերի կողմից ներդրված և այդ ուժերի շահերը սպասարկող գործակալ-դրածոներին՝ ի ցույց դնել հայկական պատժող բազկի հնարավորությունները:

Ժամանակն է հրապարակել այս օրգանիզմների հավաքագրման հետ առնչվող բոլոր գաղտնի տեսագրություններն ու փաստաթղթերը:

Մի´ հապաղեք ու մի´ երկմտեք, քանզի արդյունքում պատմություն կկերտեք:

Հայկ ԴԵՄՈՅԱՆ

Լուսանկարը՝ Արմենպրեսի

Տարածաշրջանային

«Ռուսաստանի հետ, թե առանց նրա, մենք կկանխենք Հարավային Կովկասի անվտանգության վտանգումը»

«Ռուսաստանի հետ, թե առանց նրա, մենք կկանխենք Հարավային Կովկասի անվտանգության վտանգումը»

Tasnim լրատվական գործակալության լրագրողի հետ բացառիկ հարցազրույցում Իրանի Գերագույն առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին, պատասխանելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջերս «Զանգեզուր» միջանցքի վերաբերյալ ձեռնարկած քայլի և այս անցուղին 99 տարով վարձակալելու իր պնդման մասին հարցին, ասել է. «Արդյո՞ք Հարավային Կովկասը անտեր տարածաշրջան է, որ Թրամփը վարձակալի այն...

Սոցցանցային գրառումներ

Մի քանի օրից դաշտ կնետվի մի ախմախություն, բոլորը կանցնեն այդ թեմային, և ամեն ինչ կմոռացվի
Մի քանի օրից դաշտ կնետվի մի ախմախություն, բոլորը կանցնեն այդ թեմային, և ամեն ինչ կմոռացվի

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»
«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»

Ծաղրանկարչի կսմիթ

-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
