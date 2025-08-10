Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.08.2025
 
«Հարավային Կովկասը չի պատկանում Թրամփին, որպեսզի այն վարձակալի։ Կովկասը աշխարհի ամենազգայուն աշխարհագրական տարածքներից մեկն է, և այս միջանցքը չի դառնա «Թրամփի միջանցք», այլ կվերածվի նրա վարձկանների գերեզմանի»,- հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին:               
 
Նորություններ » Նազելի՛, բավ է մանիպուլացնես

Նազելի՛, բավ է մանիպուլացնես

Նազելի՛, բավ է մանիպուլացնես
10.08.2025 | 12:51

Նիկոլ Անհողի մամլո խոսնակ Նազելին գրառում է արել ու պնդում է, որ ոչ մի միջանցք իր թուրքի դեմ ծնկած շեֆը չի տրամադրում թուրքերին:

Նազելի՛, եթե Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքով անցնող լոգիստիկ ուղիները չեն վերահսկվում ինչ-որ այլ երկրներին պատկանող կամ համատեղությամբ պատկանող կազմակերպությունների կողմից, ապա դա հենց նշանակում է, որ միջանցք չկա:

Մեր պարագայում լրիվ այլ է:

Ըստ ԶԼՄ-ներում հրապարակված տվյալների, եթե Ադրբեջանի տարածքով անցնող ճանապարհները վերահսկվում են միայն Ադրբեջանի կողմից, ապա Հայաստանի տարածքով՝ 43,5 կլիոմետր հատվածով անցնող ճանապարհները պետք է վերահսկվեն ինչ-որ հայ-ամերիկյան համատեղ կազմակերպության կողմից, որը նշանակում է, որ դա միջանցք է և մենք ու Ադրբեջանը նույն հարթակներում չենք գնտվում:

Նազելի՛, ինչու՞ Ադրբեջանի տարածքով անցնող ճանապարհները չեն վերահսկվելու, օրինակ, ադրբեջանա-ամերիկյան ինչ-որ կազմակերպության կողմից, իսկ Մեղրիի տարածաշրջանով անցնող ճանապարհը պետք է վերահսկվի հայ-ամերիկյան ինչ-որ կազմակերպության կողմից:

Ադրբեջանի տարածքում ոչ մի երկրի ինչ-որ ներկայացուցիչ չի լինի, բայց մեր պարագայում Ալիևը հասավ նրան, որ Հայաստանի տարածքով անցնող թուրքը հայ սահմանապահի երես չտեսնի:

Դու կամ հայադավ շեֆդ այս հարցին պատասխանեք:

Նազելի՛, եթե մոռացել ես ասեմ՝ պանթուրանական և պամօսմանական «Զանգեզուրի միջանցք» ծրագիրը առաջ էր տանում ԱՄՆ նախկին նախագահ Բայդենի աշխատակազմը, որի մասին մի քանի անգամ հայտնել են ԱՄՆ Պետդեպի ղեկավարի նախկին տեղակալ Օ ՛ Բրայանը և Պետդեպի նախկին մամլո խոսնակ Միլլերը: Այդ հակահայ և թուրքամետ ծրագիրը մեծ ուրախությամբ ժառանգեց Թրամփը ու հիմա, Նիկոլի հետ միասին մասնատում են Հայաստանն այն բաժանելով ազդեցության գոտիների:

Ինչ վերաբերվում է շեֆիդ արտաբերած հիմարություններին հուլիսի 16-ի մամլո ասուլիսի ժամանակ, ապա, նախ՝ եթե չես մոռացել ՆիկոլիԴ նման կեղծարար ստախոսին, ով 2020 թ-ի նոյեմբերի 9-ին ցինիկաբար խաբում էր մարդկանց, թե մարտերը Շուշիի համար շարունակվում են, հավատալն ուղղակի ծիծաղելի է և երկրորդը՝ միայն թերուս և տգետ շեֆդ կարող էր արտաբերել, որ այդ ճանապարհը ո՛վ ի՛նչ ցանականա կանվանի, բայց մենք դա միջանցք չենք համարի …Լու՞րջ...

Նազելի՛, բավ է մանիպուլացնես ու կեղծես սարսափելի վատ իրականությունը՝ մարդկանց մոտ կեղծ լավատեսություն սերմանելով:

Գագիկ ՀԱՄԲԱՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 253

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Ռուսաստանի հետ, թե առանց նրա, մենք կկանխենք Հարավային Կովկասի անվտանգության վտանգումը»

«Ռուսաստանի հետ, թե առանց նրա, մենք կկանխենք Հարավային Կովկասի անվտանգության վտանգումը»

Tasnim լրատվական գործակալության լրագրողի հետ բացառիկ հարցազրույցում Իրանի Գերագույն առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին, պատասխանելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջերս «Զանգեզուր» միջանցքի վերաբերյալ ձեռնարկած քայլի և այս անցուղին 99 տարով վարձակալելու իր պնդման մասին հարցին, ասել է. «Արդյո՞ք Հարավային Կովկասը անտեր տարածաշրջան է, որ Թրամփը վարձակալի այն...

Սոցցանցային գրառումներ

Մի քանի օրից դաշտ կնետվի մի ախմախություն, բոլորը կանցնեն այդ թեմային, և ամեն ինչ կմոռացվի
Մի քանի օրից դաշտ կնետվի մի ախմախություն, բոլորը կանցնեն այդ թեմային, և ամեն ինչ կմոռացվի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»
«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.