«Հարավային Կովկասը չի պատկանում Թրամփին, որպեսզի այն վարձակալի։ Կովկասը աշխարհի ամենազգայուն աշխարհագրական տարածքներից մեկն է, և այս միջանցքը չի դառնա «Թրամփի միջանցք», այլ կվերածվի նրա վարձկանների գերեզմանի»,- հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին:               
 
Նորություններ » Թղթի վրա Հայաստանի կապիտուլյացիան. միակողմանի զիջումներ Ադրբեջանին՝ առանց որևէ փոխադարձ զիջման

Թղթի վրա Հայաստանի կապիտուլյացիան. միակողմանի զիջումներ Ադրբեջանին՝ առանց որևէ փոխադարձ զիջման

Թղթի վրա Հայաստանի կապիտուլյացիան. միակողմանի զիջումներ Ադրբեջանին՝ առանց որևէ փոխադարձ զիջման
10.08.2025 | 13:32

Make America great again (Հետ բերենք մեծ Ամերիկան). սա «թարգմանաբար» նշանակում է՝ վերադարձնենք աշխարհի միաբևեռ կարգը, Ամերիկայի հեգեմոն դերով, և չեզոքացնենք միաբևեռ աշխարհին վտանգ սպառնացողներին (բազմաբևեռ աշխարհի հիմնական ճարտարապետ Ռուսաստան, ապա Չինաստան, Իրան և Հյուսիսային Կորեա):

Այս նպատակով մեկ տարի առաջ այս օրերին ամերիկյան խորքային պետության կառավարիչները որպես ԱՄՆ 47-րդ նախագահի թեկնածու տեսան սիստեմից դուրս, էքսցենտրիկ Թրամփին, որը «հանուն» Ամերիկայի հեգեմոնիայի պատրաստ է խաղաղության «Նոբելյան մրցանակի» հավակնորդի «բարի դիմակ» կրողից մինչև «հիտլերյան բեղի» կրողի դեր խաղալու, ինչի փորձը վաղուց ունի:

Ամերիկյան հեգեմոնիայի վերադարձը երեք փուլով է արվում (դասական մոտեցում է, նոր բան չի հնարվել). առաջին փուլում՝ միայն փափուկ ուժ, երկրորդ փուլում՝ փափուկ ուժ, ուլտիմատումներ, ռազմական գործողություններ, հատուկ օպերացիաներ, երրորդ փուլում՝ լայնածավալ պատերազմ բոլոր ուղղություններով:

Մեր դեպքում պետքարտուղար Ռուբիոյի բերանով մեկ ամիս առաջ լսեցինք ուլտիմատում այն մասին, որ իրենք են սանձում, որպեսզի Ադրբեջանը չհարձակվի, և այսօր արդեն՝ թղթի վրա Հայաստանի կապիտուլյացիան՝ միակողմանի զիջումներով Ադրբեջանին, առանց որևէ փոխադարձ զիջման:

Ռուսաստանի դեմ՝ Ուկրաինայով պատերազմը, տնտեսական սանկցիաները, հատուկ օպերացիաները, ազդեցության գոտիներում քաոտիկ իրավիճակ հրահրելը:

Իրանում՝ կրկին նույնը. և՛ ուլտիմատումներ, և՛ հատուկ գործողություններ (12-օրյա պատերազմ) և այլն:

Այս ամենն անում է «բարի դիմակով» Թրամփը, բայց մոտենում է երկրորդ փուլի ավարտը, որը կավարտվի Իրանի դեմ երկրորդ հատուկ գործողությամբ, ինչը կարող է նաև չավարտվել՝ վերածվելով լայնամասշտաբի՝ անցում երրորդ փուլին:

Երկու փուլերում հաջողության չհասած Թրամփն արդեն կհայտնվի «հիտլերյան բեղերով» և իր «բեղավոր գաղափարակիցների» հետ երեք ուղղությամբ (ուղղությունները վերևում նշվել են) աշխարհը կթաղի արյան մեջ:

Այդ երրորդ փուլի ժամանակ կհիշեք մեր հիմնական խնդիրներից մեկը՝ մոլորեցնողների ինստիտուտը, որն ավելի հայտնի է հինգերորդ և վեցերորդ շարասյուն անվամբ:

Հիմա ավելի հեշտ է նրանց ճանաչել, ում բերանից կլսեք՝ «ինքնիշխան ենք», «միջանցք չէ, ճանապարհ է», «այլևս կռիվ չի լինելու», «խաղաղությունը եկավ» և նման բովանդակությամբ արտահայտություններ. իմացեք՝ գործ ունեք վերը նշված «ինստիտուտի» անդամների հետ:

Որպես վերջաբան. մոտենում է Իրանի դեմ երկրորդ գործողությունը, որից անմասն չենք կարող մնալ:

Կից կտեղադրեմ այն նկարը, որտեղ կտեսնեք այն փաստաթուղթը, որով ռեգիոնալ պետություններին և տերություններին (Ռուսաստան, Իրան և ԱՄՆ-ի ծայրահեղ դաշնակից Թուրքիա (Ադրբեջան) լեգիտիմություն է տվել Հայաստանի հետ իրենց հարաբերությունները պարզել ուժով՝ երկիրը վերածելով մեծ ռազմադաշտի:

Ազատ Ադամյան

