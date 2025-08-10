Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Հարավային Կովկասը չի պատկանում Թրամփին, որպեսզի այն վարձակալի։ Կովկասը աշխարհի ամենազգայուն աշխարհագրական տարածքներից մեկն է, և այս միջանցքը չի դառնա «Թրամփի միջանցք», այլ կվերածվի նրա վարձկանների գերեզմանի»,- հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին:               
 
Մի քանի օրից դաշտ կնետվի մի ախմախություն, բոլորը կանցնեն այդ թեմային, և ամեն ինչ կմոռացվի

Մի քանի օրից դաշտ կնետվի մի ախմախություն, բոլորը կանցնեն այդ թեմային, և ամեն ինչ կմոռացվի

Մի քանի օրից դաշտ կնետվի մի ախմախություն, բոլորը կանցնեն այդ թեմային, և ամեն ինչ կմոռացվի
10.08.2025 | 14:47

Բոլորը գրում են, թե ինչ է կատարվել Վաշինգտոնում, բայց ոչ ոք չի գրում, թե ինչ է կատարվում Երևանում: Եվ դա բնական է, որովհետև Երևանում ոչինչ էլ չի կատարվում: Կարծես թե գրեթե բոլորը տվել են իրենց համաձայնությունը, ոմանք՝ բացահայտ, ոմանք էլ՝ տակից:

Առաջիկա օրերին ֆեյսբուքում և մեդիա դաշտում թեժ կլինի, կլսենք հուժկու վերլուծություններ, կլսենք, թե ինչ աղետալի հետևանքներ կարող են լինել, շատ բաներ կլսենք: Մի քանի օրից դաշտ կնետվի մի ախմախություն, բոլորը կանցնեն այդ թեմային, և ամեն ինչ կմոռացվի: Բոլորը կանցնեն իրենց գործերին, մինչև իրական հետևանքները արդեն շոշափելի դառնան: Երևանում ոչինչ չի կատարվում, գուցե ինչ-որ փուլում ժողովրդին հանեն փողոց, ըմբոստության իմիտացիա ցույց տան և ճանապարհեն տներով: Գուցե դա էլ չլինի, գուցե դրա կարիքը արդեն չկա:

Բա՞, տենց բաներ, բարեկամներ, երևի թե ավելացնելու բան չունեմ:

Արամ Աբաջյան

Տարածաշրջանային

«Ռուսաստանի հետ, թե առանց նրա, մենք կկանխենք Հարավային Կովկասի անվտանգության վտանգումը»

«Ռուսաստանի հետ, թե առանց նրա, մենք կկանխենք Հարավային Կովկասի անվտանգության վտանգումը»

Tasnim լրատվական գործակալության լրագրողի հետ բացառիկ հարցազրույցում Իրանի Գերագույն առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին, պատասխանելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջերս «Զանգեզուր» միջանցքի վերաբերյալ ձեռնարկած քայլի և այս անցուղին 99 տարով վարձակալելու իր պնդման մասին հարցին, ասել է. «Արդյո՞ք Հարավային Կովկասը անտեր տարածաշրջան է, որ Թրամփը վարձակալի այն...

Սոցցանցային գրառումներ

Մի քանի օրից դաշտ կնետվի մի ախմախություն, բոլորը կանցնեն այդ թեմային, և ամեն ինչ կմոռացվի
Մի քանի օրից դաշտ կնետվի մի ախմախություն, բոլորը կանցնեն այդ թեմային, և ամեն ինչ կմոռացվի

«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»
«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»

-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
