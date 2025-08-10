Բոլորը գրում են, թե ինչ է կատարվել Վաշինգտոնում, բայց ոչ ոք չի գրում, թե ինչ է կատարվում Երևանում: Եվ դա բնական է, որովհետև Երևանում ոչինչ էլ չի կատարվում: Կարծես թե գրեթե բոլորը տվել են իրենց համաձայնությունը, ոմանք՝ բացահայտ, ոմանք էլ՝ տակից:
Առաջիկա օրերին ֆեյսբուքում և մեդիա դաշտում թեժ կլինի, կլսենք հուժկու վերլուծություններ, կլսենք, թե ինչ աղետալի հետևանքներ կարող են լինել, շատ բաներ կլսենք: Մի քանի օրից դաշտ կնետվի մի ախմախություն, բոլորը կանցնեն այդ թեմային, և ամեն ինչ կմոռացվի: Բոլորը կանցնեն իրենց գործերին, մինչև իրական հետևանքները արդեն շոշափելի դառնան: Երևանում ոչինչ չի կատարվում, գուցե ինչ-որ փուլում ժողովրդին հանեն փողոց, ըմբոստության իմիտացիա ցույց տան և ճանապարհեն տներով: Գուցե դա էլ չլինի, գուցե դրա կարիքը արդեն չկա:
Բա՞, տենց բաներ, բարեկամներ, երևի թե ավելացնելու բան չունեմ:
Արամ Աբաջյան