«Հարավային Կովկասը չի պատկանում Թրամփին, որպեսզի այն վարձակալի։ Կովկասը աշխարհի ամենազգայուն աշխարհագրական տարածքներից մեկն է, և այս միջանցքը չի դառնա «Թրամփի միջանցք», այլ կվերածվի նրա վարձկանների գերեզմանի»,- հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին:               
 
Նորություններ » Նման նվաստացուցիչ խոսույթով և ակնհայտ ծաղրով Սպիտակ տանը փաստաթուղթ դեռ չէր ստորագրվել

10.08.2025 | 15:06

Այս անգամ բոլորը գերազանցեցին իրենց. ՔՊ-ն ընկել է էյֆորիայի մեջ, իբր նախորդ օրվա ստորագրված թղթի կտորը հաջորդ ընտրություններում արդեն ապահովել է իրենց հաղթանակը (ինչի համար, ի դեպ, կարող են արագացնել և արտահերթ անել):

Ընդդիմություն՝ «փրկարար-հայրենասեր աշխատողների» թևը նորից խուճապ է տարածում, ինչպիսին 20-ից մինչ օրս տարածել է բազմաթիվ անգամ, իսկ օրեր անց պարզապես մոռացել է՝ ինչ հանձնվեց, ինչ ռազմավարական հարված հասցվեց պետությանը, ինչպես չկանխվեց, և անցել է իր սովորական կյանքին:

Արդյունքում՝ նորից երկուստեք մոլորեցվում է հանրությունը:

Իսկ ստորագրվել է, բառացիորեն, ոչինչ. հռչակագիր, որ ներկայացվել է «հավերժ խաղաղություն» 35 տարի պատերազմող երկրների միջև (ձևակերպումն արդեն բավական է՝ անլրջության մակարդակը հասկանալու համար): Ավելին, ֆորմատը, որում Թրամփը ներկայացրեց այդ թուղթը, խայտառակություն էր Փաշինյան-Ալիև տանդեմի համար, քանի որ նման նվաստացուցիչ ապաքաղաքական խոսույթով և ակնհայտ ծաղրով ես դեռ չէի տեսել, որ Սպիտակ տանը փաստաթուղթ ստորագրվի:

Մի տրվեք խուճապին, սթափ պահեք միտքը, խուճապը վատ օգնական և վատ խորհրդական է, իսկ ձեզ հատուկ են ենթարկում դրան, որ խելքի չգաք, իրական ժամանակում չապրեք և իրական գնահատականներ չտաք հավաքական հանձնողներին, չհասկանաք՝ ինչ անել, չիմանաք ձեր իսկական դերն ու կարևորությունը, որպեսզի իրենք հերթական ավանտյուրայով նորից ճանկեն ՀՀ ղեկը:

Էլիզա Առաքելյան

Մի քանի օրից դաշտ կնետվի մի ախմախություն, բոլորը կանցնեն այդ թեմային, և ամեն ինչ կմոռացվի
