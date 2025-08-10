Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.08.2025
 
«Հարավային Կովկասը չի պատկանում Թրամփին, որպեսզի այն վարձակալի։ Կովկասը աշխարհի ամենազգայուն աշխարհագրական տարածքներից մեկն է, և այս միջանցքը չի դառնա «Թրամփի միջանցք», այլ կվերածվի նրա վարձկանների գերեզմանի»,- հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին:               
 
Իրանը սպառնում է գերեզմանոցի վերածել ԱՄՆ-ին տրված միջանցքը

Իրանը սպառնում է գերեզմանոցի վերածել ԱՄՆ-ին տրված միջանցքը
10.08.2025 | 16:02

Եվ այսպես, իրադարձությունները շատ արագ են զարգանում, ընդ որում, բավականին վտանգավոր սցենարներով:

Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդի միջազգային հարցերով ավագ խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին հայտարարել է, որ Իրանը կկանխի ամերիկյան միջանցքի ստեղծումը Կովկասի տարածաշրջանում՝ անկախ նրանից Մոսկվան կմիանա՞ Թեհրանին, թե ոչ։ Նրա խոսքով՝ միջանցքը կդառնա Դոնալդ Թրամփի վարձկանների գերեզմանոցը, ոչ թե ճանապարհ, որը կսեփականացնի ԱՄՆ նախագահը։

Հիմա, ըստ էության, Իրանի այս բավականին կոշտ հայտարարությունը գալիս է փաստելու այն մասին, որ խաղաղության վերաբերյալ հանրությանը լոլո կարդացող փաշինյանական վարչախումբը իրականում Հայաստանի Հանրապետությանը այս պահին դրել է տարածաշրջանային լրջագույն բախման թատերաբեմի վերածվելու վտանգի մեջ:

Եվ սա բնավ չափազանցություն չէ:

Դավաճանների այս խումբը ԱՄՆ-Իրան հակամարտությունը արդեն իսկ բերել է Հայաստանի տարածք:

Դավիթ ՖԻԴԱՆՅԱՆ

«Ռուսաստանի հետ, թե առանց նրա, մենք կկանխենք Հարավային Կովկասի անվտանգության վտանգումը»

«Ռուսաստանի հետ, թե առանց նրա, մենք կկանխենք Հարավային Կովկասի անվտանգության վտանգումը»

Tasnim լրատվական գործակալության լրագրողի հետ բացառիկ հարցազրույցում Իրանի Գերագույն առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին, պատասխանելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջերս «Զանգեզուր» միջանցքի վերաբերյալ ձեռնարկած քայլի և այս անցուղին 99 տարով վարձակալելու իր պնդման մասին հարցին, ասել է. «Արդյո՞ք Հարավային Կովկասը անտեր տարածաշրջան է, որ Թրամփը վարձակալի այն...

Մի քանի օրից դաշտ կնետվի մի ախմախություն, բոլորը կանցնեն այդ թեմային, և ամեն ինչ կմոռացվի
Մի քանի օրից դաշտ կնետվի մի ախմախություն, բոլորը կանցնեն այդ թեմային, և ամեն ինչ կմոռացվի

«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»
«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»

-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
