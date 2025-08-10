Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.08.2025
 
«Հարավային Կովկասը չի պատկանում Թրամփին, որպեսզի այն վարձակալի։ Կովկասը աշխարհի ամենազգայուն աշխարհագրական տարածքներից մեկն է, և այս միջանցքը չի դառնա «Թրամփի միջանցք», այլ կվերածվի նրա վարձկանների գերեզմանի»,- հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին:               
 
Նորություններ » Հարկադիրում նորաձև է համակարգչային խաղեր խաղալը

Հարկադիրում նորաձև է համակարգչային խաղեր խաղալը

Հարկադիրում նորաձև է համակարգչային խաղեր խաղալը
10.08.2025 | 17:22

Ինչո՞վ են զբաղվում Հարկադիրկատարումնապահովողծառայությունում աշխատող պայմանական թորոսյանարմենները:

Ըստ օպերատիվ տեղեկությունների, Հարկադիրում աշխատանքային օրերին (միգուցե` ժամերին) նորաձև է համակարգչային խաղեր խաղալը: Օրինակ` նկարում պատկերված խաղը:

Բացի դրանից` աշխատանքային օրերին (միգուցե` ժամերին) Հարկադիրի պայմանական թորոսյանարմենները սոցիալական կայքերի իրենց էջերում զբաղված են, ենթադրաբար` սեփական կամ իրենց հետ փոխկապակցված խանութների ուղիղ գովազդով:

Նախ` նշեմ, որ Հարկադիրի պայմանական թորոսյանարմենների գործունեությունը կարգավորվում է մի շարք օրենքներով, օրինակ` «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով, որով սահմանափակվում է վերջիններիս ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելը: Ինչ վերաբերում է խանութի ուղղակի գովազդ իրականացնելուն, ապա ... Ինչպես ասում էր Nikol Pashinyan / ՆիկոլՓաշինյանը, կոռուպցիան ոչ պոզով է լինում, ոչ էլ պոչով: Փաստորեն, կգա ժամանակ, երբ դատավորը կգովազդի իր հետ փոխկապակցված սուպերմարկետը, դատախազը` մարզահամալիրը, քննիչը` գեղեցկության սրահը, իսկ թաղային ոստիկանը` բակում տեղադրված կրպակը: Թեպետ, ո՞վ ասաց, որ այդ ժամանակը չի եկել: Վստահաբար` Հարկադիրի դեպքում, եկել է:

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ

Դիտվել է՝ 186

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Ռուսաստանի հետ, թե առանց նրա, մենք կկանխենք Հարավային Կովկասի անվտանգության վտանգումը»

«Ռուսաստանի հետ, թե առանց նրա, մենք կկանխենք Հարավային Կովկասի անվտանգության վտանգումը»

Tasnim լրատվական գործակալության լրագրողի հետ բացառիկ հարցազրույցում Իրանի Գերագույն առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին, պատասխանելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջերս «Զանգեզուր» միջանցքի վերաբերյալ ձեռնարկած քայլի և այս անցուղին 99 տարով վարձակալելու իր պնդման մասին հարցին, ասել է. «Արդյո՞ք Հարավային Կովկասը անտեր տարածաշրջան է, որ Թրամփը վարձակալի այն...

Սոցցանցային գրառումներ

Մի քանի օրից դաշտ կնետվի մի ախմախություն, բոլորը կանցնեն այդ թեմային, և ամեն ինչ կմոռացվի
Մի քանի օրից դաշտ կնետվի մի ախմախություն, բոլորը կանցնեն այդ թեմային, և ամեն ինչ կմոռացվի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»
«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.