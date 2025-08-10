Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Հարավային Կովկասը չի պատկանում Թրամփին, որպեսզի այն վարձակալի։ Կովկասը աշխարհի ամենազգայուն աշխարհագրական տարածքներից մեկն է, և այս միջանցքը չի դառնա «Թրամփի միջանցք», այլ կվերածվի նրա վարձկանների գերեզմանի»,- հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին:               
 
Հեռախոսային անվտանգություն

10.08.2025 | 19:24

Վաշինգտոնում ստորագրվածը Հայաստանին թշնամի է դարձնում մեր բնական դաշնակիցներ ու բարեկամներ Ռուսաստանին, Իրանին, Վրաստանին։ Երեքն էլ այս կամ այն կերպ դա ցույց են տվել ու դեռ ցույց են տալու։ Հայաստանը կռվախնձոր ու բախումների թատերաբեմ է դառնում։

«Վաշինգտոնյան կոնսենսուսի» արդյունքում Հայաստանը «բարեկամանում» է մեր երկրի հանդեպ թշնամաբար տրամադրված Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ։

Վաշինգտոնում փլուզվել է տարածաշրջանային «3+3» բանաձևը։ Առնվազն 3-ը դժգոհ են մնացել Վաշինգտոնից։ Հայաստանը հայտնվել է «ճաշացանկում»։

Սա՛ է նիկոլական «Խաղաղության խաչմերուկի» իրական պատկերը։

Հա, չմոռանանք, որ եթե հանկարծ անվտանգային խնդիրներ առաջանան, հոգ չէ։ ԱՄՆ նախագահն ասաց, որ հենց հարց լինի, իրեն զանգեն։ Հիրավի հզոր երաշխիք է դա։

Փաստորեն, երբ տնաբույծ «արևմտամետներն» ասում էին, որ ԱՄՆ-ը մեկ զանգով կարող է հարց լուծել, հենց դա նկատի ունեին։ Մնում է Թրամփի համարը գտնել և հուսալ, որ համարն անհասանելի չի լինի այն պահին, երբ Ադրբեջանը հերթական շանտաժին ու ռազմական ագրեսիային կդիմի։

Անդրանիկ Թևանյան

«Ռուսաստանի հետ, թե առանց նրա, մենք կկանխենք Հարավային Կովկասի անվտանգության վտանգումը»

Tasnim լրատվական գործակալության լրագրողի հետ բացառիկ հարցազրույցում Իրանի Գերագույն առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին, պատասխանելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջերս «Զանգեզուր» միջանցքի վերաբերյալ ձեռնարկած քայլի և այս անցուղին 99 տարով վարձակալելու իր պնդման մասին հարցին, ասել է. «Արդյո՞ք Հարավային Կովկասը անտեր տարածաշրջան է, որ Թրամփը վարձակալի այն...

Մի քանի օրից դաշտ կնետվի մի ախմախություն, բոլորը կանցնեն այդ թեմային, և ամեն ինչ կմոռացվի
«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»
-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
