Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.08.2025
 
«Հարավային Կովկասը չի պատկանում Թրամփին, որպեսզի այն վարձակալի։ Կովկասը աշխարհի ամենազգայուն աշխարհագրական տարածքներից մեկն է, և այս միջանցքը չի դառնա «Թրամփի միջանցք», այլ կվերածվի նրա վարձկանների գերեզմանի»,- հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին:               
 
Նորություններ » Դուք իմն եք

Դուք իմն եք

Դուք իմն եք
10.08.2025 | 21:59
Օգոստոսի 11
- Հիսուս, Դու հսկում ես մեզ օրհնելու և
խնամելու համար:
- Այո՛, միշտ հիշե՛ք այս, որ Ես առաջնորդում եմ ձեզ խավարից` լույս,
անհանգստությունից` հանգստություն, խառնակությունից` կարգ ու կանոնի,
հանցանքներից ու վրիպումներից` կատարելության: ՈՒրեմն՝ վստահե՛ք Ինձ ամբողջովին:
Ոչ մի բանից մի՛ վախեցեք:
Հուսացե՛ք և ձեր հայացքը Ի՛նձ հառեք միշտ, և Ես ձեր հուսալի օգնականը կլինեմ:
Ես և Հայրը մե՛կ ենք:
Հետևաբար, Նա, որ քաոսից ստեղծեց գեղեցկապես կարգավորված աշխարհը և դրեց աստղերն իրենց ընթացքի մեջ, և այնպես տնօրինեց, որ ամեն տունկ իմանա իր եղանակը, մի՞թե այժմ չի կարող ձեր փոքրիկ քաոսից խաղաղություն ու ներդաշնակություն ստեղծել:
Ես և Նա մե՛կ ենք, դուք Ի՛մն եք:
Ի՛մն են նաև ձեր գործերը:
Իմ Աստվածային պարտքն է` կարգավորելով ավարտուն վիճակի հասցնել Իմ գործերը, հետևաբար ձեր գործերն էլ կարգի կգան Իմ կողմից:
Դիտվել է՝ 205

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Ռուսաստանի հետ, թե առանց նրա, մենք կկանխենք Հարավային Կովկասի անվտանգության վտանգումը»

«Ռուսաստանի հետ, թե առանց նրա, մենք կկանխենք Հարավային Կովկասի անվտանգության վտանգումը»

Tasnim լրատվական գործակալության լրագրողի հետ բացառիկ հարցազրույցում Իրանի Գերագույն առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին, պատասխանելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջերս «Զանգեզուր» միջանցքի վերաբերյալ ձեռնարկած քայլի և այս անցուղին 99 տարով վարձակալելու իր պնդման մասին հարցին, ասել է. «Արդյո՞ք Հարավային Կովկասը անտեր տարածաշրջան է, որ Թրամփը վարձակալի այն...

Սոցցանցային գրառումներ

Մի քանի օրից դաշտ կնետվի մի ախմախություն, բոլորը կանցնեն այդ թեմային, և ամեն ինչ կմոռացվի
Մի քանի օրից դաշտ կնետվի մի ախմախություն, բոլորը կանցնեն այդ թեմային, և ամեն ինչ կմոռացվի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»
«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.