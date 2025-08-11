Իշխանությունն իր ողջ ռեսուրսը կենտրոնացնելու է սահմանադրական փոփոխությունները հաջողելու գործում, որովհետև ֆորմալ առումով Ադրբեջանի հետ պայմանավորվածությունները կտապալվեն, եթե Ալիևի հանձնարարած «տնային աշխատանքը» փաշինյանական իշխանությունը չկատարի:
Անշուշտ իշխանությունը պլանավորել է 2025-26 թթ.-ի նախընտրական բազմաշերտ ցիկլը ու քիչ շեղումներով շարժվում է այդ ուղղությամբ:
Հասարակության այն հատվածը, որը չի ընդունում ՀՀ իշխանության կուրսը ներքին և արտաքին հարթություններում պետք է նոր իրողությունների պայմաններում օրակարգ ձևավորի ու փորձի կանխել:
Այստեղ խնդիրն այն չէ, թե ով կառաջնորդի այդ օրակարգի իրացումը, խնդիրն առանց ամբիցիաների և ինտրիգների հավաքական օրակարգի ու դրա իրացման ճանապարհային քարտեզի ձևավորումն է:
Ով չի ընդունում կամ էֆեկտիվ չի համարում գործընթացները կառավարությանն անվստահություն հայտնելու միջոցով գեներացնելը, պետք է քաղաքական օրակարգ նոր առաջարկ իջեցնի, որի շուրջ էլ պետք է համախմբման քաղաքական կոնսուլտացիաներ սկսել:
Տիգրան ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ