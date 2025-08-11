Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Հարավային Կովկասը չի պատկանում Թրամփին, որպեսզի այն վարձակալի։ Կովկասը աշխարհի ամենազգայուն աշխարհագրական տարածքներից մեկն է, և այս միջանցքը չի դառնա «Թրամփի միջանցք», այլ կվերածվի նրա վարձկանների գերեզմանի»,- հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին:               
 
Շտապ պետք է ազատվել չարիքի իշխանությունից

11.08.2025 | 11:34

Առաջին անխոչընդոտ ճանապարհը ( ՄԻՋԱՆՑՔԸ ) տալուց հետո կտա նաև երկրորդը, երորդը ու Սյունիքը ԿԱՋԱՐԻԶԱՑՎԻ։

Սկզբից թուրքերը քիչ-քիչ կսկսեն ճանապարհի վրա առևտրի ու սպասարկման օբեկտներ բացել ու կլցվեն Սյունիք։

Կդրվի 300 000 ադրբեջանցու Հայաստան գալու (վերադառնալու) պահանջ, որն էլ նիկոլը կիրականացնի փուլ առ փուլ։

Հաջորդը կգան Վայք ու Վայքը կդարձնեն Ազիզբեկով։

Հետո կլցվեն Վարդենիս ու Վարդենիսը կանվանափոխեն Բասարգեչար։

Այնուհետ կգան Մասիս ու Մասիսը կդառնա Զանգիբասար։

Մյուսը կլինի Աբովյանը, որը կդարձնեն Էլլար։

Դե իսկ վերջում Երևանը...

Արմենակ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

Հ. Գ.

Անհապաղ պետք է կանխել սպասվող արհավիրքը։ Շտապ պետք է ազատվել չարիքի իշխանությունից։

