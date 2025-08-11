ՈՒշադրություն և SOS

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.08.2025
 
11.08.2025 | 11:53

Խայտառակություն, տիեզերական խայտառակություն՝ ոտնահարվել և բռնաբարվել է Նոր Հայաստանի ինքնիշխանությունը:

Օգոստոսի 9-ի լույս 10-ի գիշերը ՌԴ ԶՈՒ-ի գենշտաբի պետ գեներալ Գերասիմովը Գյումրիում է եղել, եկել էր իր բազայի հետ կապված ինչ-որ հարցեր լուծելու՝ գտնվելով միջազգային հետախուզման մեջ:

Այսինքն, Նոր Հայաստանի դեմոկրատական իշխանությունը պարտավոր էր նրան ձերբակալել և Հաագա հանձնել:

Հիմա, տո ոչխա՛ր մելքոնյան գագո, բա խի՞ չես փակել Գերասիմովին, բա դու Պուտին փակող տղա էիր, այ ոչխար:

Բա ի՞նչ կասի ոչխար և ինքնիշխան միրզոյան արոն, բա Եվրոպայում չե՞ն թքի սրանց վրա:

Ինչևէ, լավ բան չեղավ, Նոր Հայաստանի ինքնիշխանությունը այլասերվեց, մոլքոնյան գագոն իր գործը չարեց, մի խոսքով, ամեն ինչ վարի գնաց:

Ամեն…

Արտյոմ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

