ՈՒշադրություն և SOS

Խայտառակություն, տիեզերական խայտառակություն՝ ոտնահարվել և բռնաբարվել է Նոր Հայաստանի ինքնիշխանությունը:
Օգոստոսի 9-ի լույս 10-ի գիշերը ՌԴ ԶՈՒ-ի գենշտաբի պետ գեներալ Գերասիմովը Գյումրիում է եղել, եկել էր իր բազայի հետ կապված ինչ-որ հարցեր լուծելու՝ գտնվելով միջազգային հետախուզման մեջ:
Այսինքն, Նոր Հայաստանի դեմոկրատական իշխանությունը պարտավոր էր նրան ձերբակալել և Հաագա հանձնել:
Հիմա, տո ոչխա՛ր մելքոնյան գագո, բա խի՞ չես փակել Գերասիմովին, բա դու Պուտին փակող տղա էիր, այ ոչխար:
Բա ի՞նչ կասի ոչխար և ինքնիշխան միրզոյան արոն, բա Եվրոպայում չե՞ն թքի սրանց վրա:
Ինչևէ, լավ բան չեղավ, Նոր Հայաստանի ինքնիշխանությունը այլասերվեց, մոլքոնյան գագոն իր գործը չարեց, մի խոսքով, ամեն ինչ վարի գնաց:
Ամեն…
Արտյոմ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ