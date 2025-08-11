Մի երկու բան մնաց անհասնանալի

Հիմա ուզում եմ «խաղաղության խաչմերուկում» խաշած կուկուռուզ ու գրիլ վաճառելու կետ բացեմ, որ վարչապետս ու առաջին տիկինը այդ կողմերով անցնելիս օգտվեն։
ՀԱՐՑ 1.
ՈՒ՞մ եմ դիմելու փաստաթղթերի համար` Մեղրիի՞, թե՞ Զանգելանի քաղաքապետարան։
ՀԱՐՑ 2.
Հայերե՞ն, թե՞ այլ լեզվով պետք է լինի գովազդը։
ՀԱՐՑ 3.
Կարո՞ղ եմ իմ անունը` Արարատ, օգտագործել ամերիկական տարածքի գովազդում։
Մի խոսքով, եթե ամեն ինչ լավ լինի, մեծարգո ջան, ընտանյոք հանդերձ համեցեք «Արարատի մոտ» խորտկարան և վայելեք նրա համեղ կուկուռուզն ու գրիլը։
Արարատ ՄՈՐԻԿՅԱՆ