Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.08.2025
 
«Հարավային Կովկասը չի պատկանում Թրամփին, որպեսզի այն վարձակալի։ Կովկասը աշխարհի ամենազգայուն աշխարհագրական տարածքներից մեկն է, և այս միջանցքը չի դառնա «Թրամփի միջանցք», այլ կվերածվի նրա վարձկանների գերեզմանի»,- հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին:               
 
Նորություններ » Մի երկու բան մնաց անհասնանալի

Մի երկու բան մնաց անհասնանալի

Մի երկու բան մնաց անհասնանալի
11.08.2025 | 12:20

Հիմա ուզում եմ «խաղաղության խաչմերուկում» խաշած կուկուռուզ ու գրիլ վաճառելու կետ բացեմ, որ վարչապետս ու առաջին տիկինը այդ կողմերով անցնելիս օգտվեն։

ՀԱՐՑ 1.

ՈՒ՞մ եմ դիմելու փաստաթղթերի համար` Մեղրիի՞, թե՞ Զանգելանի քաղաքապետարան։

ՀԱՐՑ 2.

Հայերե՞ն, թե՞ այլ լեզվով պետք է լինի գովազդը։

ՀԱՐՑ 3.

Կարո՞ղ եմ իմ անունը` Արարատ, օգտագործել ամերիկական տարածքի գովազդում։

Մի խոսքով, եթե ամեն ինչ լավ լինի, մեծարգո ջան, ընտանյոք հանդերձ համեցեք «Արարատի մոտ» խորտկարան և վայելեք նրա համեղ կուկուռուզն ու գրիլը։

Արարատ ՄՈՐԻԿՅԱՆ

Դիտվել է՝ 198

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ՈԻկրաինական «տարոսը» կարծես փոխանցվում է Ադրբեջանին

ՈԻկրաինական «տարոսը» կարծես փոխանցվում է Ադրբեջանին

Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև լարվածությունը, որն սկզբում միայն դիվանագիտական ու քաղաքական հարթության մեջ էր, վերաճեց ռազմական հակամարտության և ապա՝ բացահայտ պատերազմի, փաստացիորեն այն բանից հետո, երբ Կիևը հստակ ազդարարեց ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու իր ցանկությունը։ Այդ ազդարարմանը հաջորդեցին Հյուսիս-ատլանտյան դաշինքի որոշ անդամների խրախուսող արձագանքները, ինչը Մոսկվայում ընկալվեց որպես կարմիր գծի խախտում...

Սոցցանցային գրառումներ

Կը ցավիմ, որ հայ ծներ է
Կը ցավիմ, որ հայ ծներ է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»
«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.