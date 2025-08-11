Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.08.2025
 
«Հարավային Կովկասը չի պատկանում Թրամփին, որպեսզի այն վարձակալի։ Կովկասը աշխարհի ամենազգայուն աշխարհագրական տարածքներից մեկն է, և այս միջանցքը չի դառնա «Թրամփի միջանցք», այլ կվերածվի նրա վարձկանների գերեզմանի»,- հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին:               
 
Օգոստոսի 15-ին Թրամփը Պուտինի հետ առևտուր է անելու

11.08.2025 | 13:10

Չզարմանաք, եթե հանկարծ պարզվի, որ, այսպես կոչված, «Թրամփի ուղի» նախագիծը, այսինքն, Մեղրիի մոտով անցնող ճանապարհը վերահսկողության հանձնվի հենց ռուսական կողմին։ Ի վերջո, Թրամփը հայտարարեց, որ 43կմ երկարությամբ այդ ճանապարհը լինելու է ԱՄՆ-ի պատասխանատվության գոտում, դրա անվտանգությունը ապահովելու են ԱՄՆ-ն ու Հայաստանը, հնարավոր է նաև՝ համաձայնեցված երրորդ կողմ։

Բանալի բառը այդ երրորդ կողմն է։

Համենայն դեպս, Ռուսաստանը և Իրանը սկզբունքորեն դեմ են ամերիկյան զորքի տեղակայմանը մեր տարածաշրջանում, իսկ Թրամփը օգոստոսի 15-ին Պուտինի հետ առևտուր է անելու։

Չեմ բացառում, որ օգոստոսի 8-ի բեմադրությունը, Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի մասնակցությամբ, ընդամենը նախապատրաստություն էր օգոստոսի 15-ի Թրամփ-Պուտին աշխարհաքաղաքական առևտրին։

Նաիրի Հոխիկյան

Դիտվել է՝ 188

