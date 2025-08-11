Փաշինյանն Իրանի նախագահին շնորհակալություն է հայտնել վաշինգտոնյան համաձայնությունների մասին օբյեկտիվ գնահատականներով հանդես գալու համար: ՀՀ ԱԳ փոխնախարար Վահան Կոստանյանը վաղը կայցելի Թեհրան՝ այդ երկրի նախագահի՝ Հայաստան առաջիկա այցից առաջ:
Այս երկու լուրն ինձ թույլ են տալիս մտածել, որ Հայաստանը հիմա ակտիվորեն ներգրավվում է ԱՄՆ-Իրան հարաբերություններում, որպես խոսք տանող-բերող (դա ամենևին էլ միջնորդությունը չէ):
Հայաստանը հերթական «սև գործն» է հանձն առել (վիզ վերցրել)՝ Իրանին Ռուսաստանից կտրելու հարցում, իհարկե՝ ԱՄՆ-ի թելադրանքով: Հայաստանի ներկայացուցիչները հիմա ամեն ինչ անում են, որ Իրանին համոզեն, թե վաշինգտոնյան ստորագրություններն Իրանի համար ոչ մի վտանգ չեն ներկայացնում, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը սրանից հետո հավերժ բարեկամներ են, ու Իրանն այլևս ստիպված չի լինելու խուսանավել Ադրբեջանի կողմից նվաստացումների ու Հայաստանի անվտանգության նկատմամբ իր մտահոգությունների արանքում:
Եթե շատ կարճ ձևակերպեմ՝ Փաշինյանն ասում է. «Ես Ալիևի հետ պրոբլեմ չունեմ: Եթե դուք ունեք, դա ձեր խնդիրն է, մեր վրա հույս չդնեք»:
Նույնը արեց Ռուսաստանի դեմ, երբ 2023-ի հոկտեմբերին Պրահայում ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն ու Արցախի հարցում «արհեստական խաղից դուրս» սարքեց ռուսների համար:
Տա Աստված, որ ես սխալվեմ:
Էդուարդ Սարիբեկյան