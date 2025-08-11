Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.08.2025
 
«Հարավային Կովկասը չի պատկանում Թրամփին, որպեսզի այն վարձակալի։ Կովկասը աշխարհի ամենազգայուն աշխարհագրական տարածքներից մեկն է, և այս միջանցքը չի դառնա «Թրամփի միջանցք», այլ կվերածվի նրա վարձկանների գերեզմանի»,- հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին:               
 
Նորություններ » Բանակցությունների սեղանին դրվածը մեր անվտանգության ու ինքնիշխանության հարցն է, ոչ թե հավասարակշռված խաղաղության մոդելը

Բանակցությունների սեղանին դրվածը մեր անվտանգության ու ինքնիշխանության հարցն է, ոչ թե հավասարակշռված խաղաղության մոդելը

Բանակցությունների սեղանին դրվածը մեր անվտանգության ու ինքնիշխանության հարցն է, ոչ թե հավասարակշռված խաղաղության մոդելը
11.08.2025 | 17:35

Ցավոք, Վաշինգտոնի բանակցությունների մասին ամենադիպուկը արտահայտվել է Հիքմեթ Հաջիևը:

Ադրբեջանի նախագահի խորհրդականը Սպիտակ տան ֆոնին հայտարարել է․

Ալիևը հաղթել է պատերազմը, այժմ էլ խաղաղությունն է նվաճում»։

Սա ուղիղ հայտարարություն է, որ Բաքուն խաղաղության գործընթացը դիտում է ոչ թե որպես փոխզիջում, այլ որպես ռազմական հաղթանակի քաղաքական ամրագրում։

Այսպիսի հռետորաբանությունը հուշում է, որ բանակցությունների սեղանին դրվածը մեր անվտանգության ու ինքնիշխանության հարցն է, ոչ թե հավասարակշռված խաղաղության մոդելը։

Անգամ Փաշինյանի դեմքը չեն փորձում փրկել:

Սուրեն ՍՈՒՐԵՆՅԱՆՑ

Դիտվել է՝ 14

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ՈԻկրաինական «տարոսը» կարծես փոխանցվում է Ադրբեջանին

ՈԻկրաինական «տարոսը» կարծես փոխանցվում է Ադրբեջանին

Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև լարվածությունը, որն սկզբում միայն դիվանագիտական ու քաղաքական հարթության մեջ էր, վերաճեց ռազմական հակամարտության և ապա՝ բացահայտ պատերազմի, փաստացիորեն այն բանից հետո, երբ Կիևը հստակ ազդարարեց ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու իր ցանկությունը։ Այդ ազդարարմանը հաջորդեցին Հյուսիս-ատլանտյան դաշինքի որոշ անդամների խրախուսող արձագանքները, ինչը Մոսկվայում ընկալվեց որպես կարմիր գծի խախտում...

Սոցցանցային գրառումներ

Կը ցավիմ, որ հայ ծներ է
Կը ցավիմ, որ հայ ծներ է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»
«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.