Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.08.2025
 
«Հարավային Կովկասը չի պատկանում Թրամփին, որպեսզի այն վարձակալի։ Կովկասը աշխարհի ամենազգայուն աշխարհագրական տարածքներից մեկն է, և այս միջանցքը չի դառնա «Թրամփի միջանցք», այլ կվերածվի նրա վարձկանների գերեզմանի»,- հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին:               
 
Նորություններ » Արտաքին ճնշումների ներքո գործող իշխանությունն ի զորու չէ ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու

Արտաքին ճնշումների ներքո գործող իշխանությունն ի զորու չէ ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու

Արտաքին ճնշումների ներքո գործող իշխանությունն ի զորու չէ ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու
11.08.2025 | 18:03

Վաշինգտոնում տեղի ունեցած վերջին հանդիպումը հերթական անգամ վկայում է, որ Ադրբեջանը կարողանում է դիվանագիտական խաղի դաշտում հասնել առավելագույն արդյունքի՝ առանց որևէ զիջում կատարելու։

Ալիևը, փաստացի, նույնիսկ փաստաթուղթ չստորագրելով, ստացավ այն, ինչ երկար տարիներ էր ուզում՝ Հայաստանի տարածքով անցնող միջանցք։ Բայց դրանով էլ չսահմանափակվեց․ նա Նիկոլի առաջ դրեց հերթական բաց ու հստակ պահանջը՝ փոխել Հայաստանի Սահմանադրությունը (որպես տնային աշխատանք)։ Սա ոչ միայն արտաքին քաղաքական ճնշում է, այլև ուղիղ ազդակ, որ Հայաստանի ներքին օրակարգը և պետական կառավարման առանցքային որոշումները գտնվում են Բաքվի վերահսկողության տակ։

Մինչդեռ Նիկոլի քարոզչական խմբերը քանի օր է կոկորդ պատռելով շարունակում են խոսել «ինքնիշխանությունից» և «սերունդների համար խաղաղություն բերելուց»։ Իրականությունը, սակայն, շատ դաժան է․ ինքնիշխանությունը կորցրած, արտաքին ճնշումների ներքո գործող իշխանությունն ի զորու չէ ինքնուրույն որոշումներ կայացնել՝ առաջ շարժվելով թուրքական օրակարգով։

Ասեմ ավելին՝ երբ երկրի սահմանադրական կարգի փոփոխությունը դրվում է թշնամի երկրի ղեկավարի օրակարգում և վերածվում է քաղաքական պայմանավորվածության պայմաններից մեկի, այլևս դժվար է խոսել անկախության և պետական կամքի մասին։

Դուք ինքնիշխան չեք, դուք մի կետից կառավարվող հակազգային ստրկամիտներ եք: Ո՞նց էր Սպիտակ տանը ոգևորված ասում. «Ինչ ասեք, ես համաձայն եմ»:

Արմեն Հովասափյան

Դիտվել է՝ 176

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ՈԻկրաինական «տարոսը» կարծես փոխանցվում է Ադրբեջանին

ՈԻկրաինական «տարոսը» կարծես փոխանցվում է Ադրբեջանին

Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև լարվածությունը, որն սկզբում միայն դիվանագիտական ու քաղաքական հարթության մեջ էր, վերաճեց ռազմական հակամարտության և ապա՝ բացահայտ պատերազմի, փաստացիորեն այն բանից հետո, երբ Կիևը հստակ ազդարարեց ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու իր ցանկությունը։ Այդ ազդարարմանը հաջորդեցին Հյուսիս-ատլանտյան դաշինքի որոշ անդամների խրախուսող արձագանքները, ինչը Մոսկվայում ընկալվեց որպես կարմիր գծի խախտում...

Սոցցանցային գրառումներ

Կը ցավիմ, որ հայ ծներ է
Կը ցավիմ, որ հայ ծներ է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»
«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.