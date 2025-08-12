Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.08.2025
 
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ Վլադիմիր Զելենսկին չի մասնակցի օգոստոսի 15-ին Ալյասկայում նախատեսված հանդիպմանը: «Եթե Պուտինի առաջարկը լավ գործարք է, ես դրա մասին կպատմեմ եվրոպացի առաջնորդներին, ՆԱՏՕ-ին և Զելենսկուն: Ալյասկայից հետո հաջորդ հանդիպումը պետք է լինի Պուտինի և Զելենսկու կամ Պուտինի, Զելենսկու և իմ միջև»,- ասել է Թրամփը։               
 
Ի՞նչ է նշանակում «ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը չհամապատասխանող ուժի կիրառում»

12.08.2025 | 10:40

Արդյո՞ք կա «ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը համապատասխանող ուժի կիրառում» և ո՞րն է դա:

Վաշինգտոնում նախաստորագրված չգիտեմինչում նշվում է, որ կողմերը պետք է զերծ մնան «ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը չհամապատասխանող ուժի կիրառումից»:

Հիշեցի:

Փոքր էի:

«Время» լրատվական ծրագրով անընդհատ հաղորդում էին, որ «Советский Союз ввел в Афганистан ограниченный контингент войск»:

Մինչ օրս չէի կարողանում հասկանալ. արդյո՞ք զինվորական կոնտինգենտը կարող է «неограниченный» լինել:

Այժմ, կարդալով Վաշինգտոնում նախաստորագրված չգիտեմինչը վերջապես հասկացա, որ, եթե կարող է լինել «ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը համապատասխանող ուժի կիրառում», ապա «неограниченный контингент»-ն ի՞նչ է, որ չլինի:

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ

