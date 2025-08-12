Ի՞նչ է նշանակում «ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը չհամապատասխանող ուժի կիրառում»

Արդյո՞ք կա «ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը համապատասխանող ուժի կիրառում» և ո՞րն է դա:
Վաշինգտոնում նախաստորագրված չգիտեմինչում նշվում է, որ կողմերը պետք է զերծ մնան «ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը չհամապատասխանող ուժի կիրառումից»:
Հիշեցի:
Փոքր էի:
«Время» լրատվական ծրագրով անընդհատ հաղորդում էին, որ «Советский Союз ввел в Афганистан ограниченный контингент войск»:
Մինչ օրս չէի կարողանում հասկանալ. արդյո՞ք զինվորական կոնտինգենտը կարող է «неограниченный» լինել:
Այժմ, կարդալով Վաշինգտոնում նախաստորագրված չգիտեմինչը վերջապես հասկացա, որ, եթե կարող է լինել «ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը համապատասխանող ուժի կիրառում», ապա «неограниченный контингент»-ն ի՞նչ է, որ չլինի:
Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ