Ընդհանրապես զարմանալի չէ, որ Հայաստանում այդքան մակերեսորեն են դատում Իրանի ամենատարբեր պաշտոնյաների հայտարարություններ։ Ընդ որում, կարելի է ասել՝ երկբևեռ:
Մի մասը վերցնում է Իրանի պաշտոնյաների (հիմնականում կոնսերվատիվ) հակաթուրքական ու հակաամերիկյան հայտարարություններն ու հենց այդ դիտանկյունից են «վերլուծում», քանի որ դա տեղավորվում է սեփական քաղաքական պատկերացումների մեջ, իսկ մյուս մասը վերցնում է ազատական թևի լոյալ հայտարարություններն ու այդ պրիզմայով «վերլուծում», որովհետև դա տեղավորվում է սեփական քաղաքական նպատակների մեջ։
Իրականությունը և Իրանի իրական դիրքորոշումը ավելի քան այլ է, քան ներկայացվում է։
Իրանական պետության խորքային քաղաքական գործընթացները հաճախ անտեսանելի են արտաքին աչքի համար։
Եվ հիշեք Շապուհին, Հազկերտին, «հանճարեղ» ստրատեգներ...
Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ