ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ Վլադիմիր Զելենսկին չի մասնակցի օգոստոսի 15-ին Ալյասկայում նախատեսված հանդիպմանը: «Եթե Պուտինի առաջարկը լավ գործարք է, ես դրա մասին կպատմեմ եվրոպացի առաջնորդներին, ՆԱՏՕ-ին և Զելենսկուն: Ալյասկայից հետո հաջորդ հանդիպումը պետք է լինի Պուտինի և Զելենսկու կամ Պուտինի, Զելենսկու և իմ միջև»,- ասել է Թրամփը։               
 
Իրանական պետության խորքային քաղաքական գործընթացները հաճախ անտեսանելի են արտաքին աչքի համար
Ընդհանրապես զարմանալի չէ, որ Հայաստանում այդքան մակերեսորեն են դատում Իրանի ամենատարբեր պաշտոնյաների հայտարարություններ։ Ընդ որում, կարելի է ասել՝ երկբևեռ:

Մի մասը վերցնում է Իրանի պաշտոնյաների (հիմնականում կոնսերվատիվ) հակաթուրքական ու հակաամերիկյան հայտարարություններն ու հենց այդ դիտանկյունից են «վերլուծում», քանի որ դա տեղավորվում է սեփական քաղաքական պատկերացումների մեջ, իսկ մյուս մասը վերցնում է ազատական թևի լոյալ հայտարարություններն ու այդ պրիզմայով «վերլուծում», որովհետև դա տեղավորվում է սեփական քաղաքական նպատակների մեջ։

Իրականությունը և Իրանի իրական դիրքորոշումը ավելի քան այլ է, քան ներկայացվում է։

Իրանական պետության խորքային քաղաքական գործընթացները հաճախ անտեսանելի են արտաքին աչքի համար։

Եվ հիշեք Շապուհին, Հազկերտին, «հանճարեղ» ստրատեգներ...

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Բրիտանական կորպորացիաները Կասպից ծովը մեթոդաբար վերածում են անտրոպոգեն ռիսկերի գոտու

Այսօր մերձկասպյան երկրները նշում են Կասպից ծովի օրը, որը կապված է Թեհրանի կոնվենցիայի ուժի մեջ մտնելու, ինչպես նաև 2018 թ. Ակտաուում Կասպից ծովի իրավական կարգավիճակի մասին կոնվենցիայի ստորագրման հետ։
Ֆորմալ առումով՝ միասնության խորհրդանիշ, իրականում՝ ցինիկ իրականության հայելի...

Սոցցանցային գրառումներ

Հերթով ի կատար են ածում հակառակորդի բոլոր նպատակները, հետո էլ գոռում, թե վերջապես խաղաղություն կլինի

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»

-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
