Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.08.2025
 
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ Վլադիմիր Զելենսկին չի մասնակցի օգոստոսի 15-ին Ալյասկայում նախատեսված հանդիպմանը: «Եթե Պուտինի առաջարկը լավ գործարք է, ես դրա մասին կպատմեմ եվրոպացի առաջնորդներին, ՆԱՏՕ-ին և Զելենսկուն: Ալյասկայից հետո հաջորդ հանդիպումը պետք է լինի Պուտինի և Զելենսկու կամ Պուտինի, Զելենսկու և իմ միջև»,- ասել է Թրամփը։               
 
Նորություններ » Հետասացում

Հետասացում

Հետասացում
12.08.2025 | 10:58

Կպարտվի երկիրը դավից ու չարից –

կպարպվի իսպառ,

դեպի չորս ծագերը կցրվեն մարդիկ

ու կծվարեն օտար աստղի տակ:

Աշխարհում մի պահ կտիրի եղծ ու անուժ լռություն,

հաջորդիվ ունայն ժխորը վերստին կթագավորի:

Բայց շուտով մեկը կվերադառնա,-

մեկի մեջ՝ տասը, տասի մեջ՝ հազար,-

կրկին կմարտնչի՛ նա ոսոխի դեմ,

կզերծի՛ իրեն ծանրաբեռ մեղքից,

կազատագրի՛ երկիրը չարքից,

եւ սրբված հոգով հեռացածներին տուն կկանչի:-

Լալ աղբյուրները կկարկաչեն նորից ջինջ ու բնաձայն,

ուրցը կբուրի ժիր բլուրներին,

հունիսի ծոցում թութը կծլլա քաղցր ու հեշտորեն,

աղավնիները ետ կգան խուլ ու տարագիր հեռվից:

Մայրերն ու դուստրերը կմաքրեն փոշին դատարկ տների,

լուսամուտները կփայլեցնեն,

լաց ու ծիծաղով հարկերը կլցնեն:

Հայրերն ու որդիք ընկած խաչերը

ամուր կվարսեն վանքերի անաչ գմբեթներին,

եւ լվացվելուց, շունչ առնելուց հետո

երգով դարձյալ կելնեն լեռները բանձրիկ…

03.08.2025

Հրանտ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 283

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բրիտանական կորպորացիաները Կասպից ծովը մեթոդաբար վերածում են անտրոպոգեն ռիսկերի գոտու

Բրիտանական կորպորացիաները Կասպից ծովը մեթոդաբար վերածում են անտրոպոգեն ռիսկերի գոտու

Այսօր մերձկասպյան երկրները նշում են Կասպից ծովի օրը, որը կապված է Թեհրանի կոնվենցիայի ուժի մեջ մտնելու, ինչպես նաև 2018 թ. Ակտաուում Կասպից ծովի իրավական կարգավիճակի մասին կոնվենցիայի ստորագրման հետ։
Ֆորմալ առումով՝ միասնության խորհրդանիշ, իրականում՝ ցինիկ իրականության հայելի...

Սոցցանցային գրառումներ

Հերթով ի կատար են ածում հակառակորդի բոլոր նպատակները, հետո էլ գոռում, թե վերջապես խաղաղություն կլինի
Հերթով ի կատար են ածում հակառակորդի բոլոր նպատակները, հետո էլ գոռում, թե վերջապես խաղաղություն կլինի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»
«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.