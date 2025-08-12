ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունները ռուս-ուկրաինական հակամարտության, Պուտինի հետ Ալյասկայում հանդիպման և հնարավոր՝ Զելենսկի-Պուտին-Թրամփ հանդիպման մասին.
Ռուսական տանկերը 4 ժամ հետո կլինեին Կիևում, եթե նրանք գնային ճանապարհով, բայց նրանք գնացին դաշտերով, որտեղ խրվեցին և ընկան «Ջավելինների» կրակի տակ;
Հանդիպումն ավելի շուտ կլինի նախնական, և ես կասեմ Պուտինին, որպեսզի նա ավարտի այս պատերազմը;
Կլինի տարածքների փոխանակում, և մենք կփորձենք ՈՒկրաինային վերադարձնել կարևոր հողերի մի մասը, որոնք գրավվել են Ռուսաստանի կողմից;
Հաջորդ հանդիպումը կլինի Զելենսկու և Պուտինի հետ, կամ Զելենսկու, Պուտինի և իմ հետ;
ՈՒկրաինայի բնակչության 88%-ը ցանկանում է կնքել գործարք Ռուսաստանի հետ;
Ռուսաստանը մարտնչող ազգ է։ Նրանք շատ պատերազմներ են վարել։ Նրանք Նապոլեոնին և Հիտլերին հաղթողներն են։
Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Հ.Գ.
Տեսանյութը՝
