ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ Վլադիմիր Զելենսկին չի մասնակցի օգոստոսի 15-ին Ալյասկայում նախատեսված հանդիպմանը: «Եթե Պուտինի առաջարկը լավ գործարք է, ես դրա մասին կպատմեմ եվրոպացի առաջնորդներին, ՆԱՏՕ-ին և Զելենսկուն: Ալյասկայից հետո հաջորդ հանդիպումը պետք է լինի Պուտինի և Զելենսկու կամ Պուտինի, Զելենսկու և իմ միջև»,- ասել է Թրամփը։               
 
«Նրանք Նապոլեոնին և Հիտլերին հաղթողներն են»

12.08.2025 | 12:36

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունները ռուս-ուկրաինական հակամարտության, Պուտինի հետ Ալյասկայում հանդիպման և հնարավոր՝ Զելենսկի-Պուտին-Թրամփ հանդիպման մասին.

Ռուսական տանկերը 4 ժամ հետո կլինեին Կիևում, եթե նրանք գնային ճանապարհով, բայց նրանք գնացին դաշտերով, որտեղ խրվեցին և ընկան «Ջավելինների» կրակի տակ;

Հանդիպումն ավելի շուտ կլինի նախնական, և ես կասեմ Պուտինին, որպեսզի նա ավարտի այս պատերազմը;

Կլինի տարածքների փոխանակում, և մենք կփորձենք ՈՒկրաինային վերադարձնել կարևոր հողերի մի մասը, որոնք գրավվել են Ռուսաստանի կողմից;

Հաջորդ հանդիպումը կլինի Զելենսկու և Պուտինի հետ, կամ Զելենսկու, Պուտինի և իմ հետ;

ՈՒկրաինայի բնակչության 88%-ը ցանկանում է կնքել գործարք Ռուսաստանի հետ;

Ռուսաստանը մարտնչող ազգ է։ Նրանք շատ պատերազմներ են վարել։ Նրանք Նապոլեոնին և Հիտլերին հաղթողներն են։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

