Այսօր նորից հիշեցի իմ վերջին հադիպումը Արցախում Ռուբեն Վարդսնյանի հետ ու նրա ասած մի քանի խոսքը
«Анастас, нас и предали и продали»!
ՈՒ հիմա այն, ինչ կատարվում է մեր ազգի ու մայր հայրենիքի հետ, հաստատում է այս բառերի իմատը:
Ռուբենը ուրիշ հայի կերպար էր:
Նա հզոր կամքի տեր մարդ էր:
Նրա նման հայի տեսակը մեր ազգի և պատմության մեջ միշտ հպարտության և արժանապատվության սիմվոլ է:
Նա գիտակցել է իր հետ կապված ամեն մի վտանգ ու ամեն մի պատմական նշանակություն ունեցող հանգամանք:
Երկու զուգահեռ համարձակություն կրող խորհրդանիշ՝ մի մարդու մեջ:
Հիմա նման հայը թշնամու բանտում շարունակում է պայքարել հայ լինելու համար, իսկ դավաճանները շարունակում են վաճառել և՛ սուրբ հողը, և՛ ազգային արժեքները:
Արցախի կործանումը սկիզբ դրեց մեր պատմական բոլոր առաջնորդների մտավախություների իրականացմանը:
Խաղաղություն… պատմական թշնամու հետ ինքնախաբեություն է:
Իսկ թուրքը մեր տարածաշրջանում խաղաղությունը տեսնում է միայն առանց հայի:
Անաստաս ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ