Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.08.2025
 
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ Վլադիմիր Զելենսկին չի մասնակցի օգոստոսի 15-ին Ալյասկայում նախատեսված հանդիպմանը: «Եթե Պուտինի առաջարկը լավ գործարք է, ես դրա մասին կպատմեմ եվրոպացի առաջնորդներին, ՆԱՏՕ-ին և Զելենսկուն: Ալյասկայից հետո հաջորդ հանդիպումը պետք է լինի Պուտինի և Զելենսկու կամ Պուտինի, Զելենսկու և իմ միջև»,- ասել է Թրամփը։               
 
Նորություններ » «Анастас, нас и предали и продали»!

«Анастас, нас и предали и продали»!

«Анастас, нас и предали и продали»!
12.08.2025 | 13:06

Այսօր նորից հիշեցի իմ վերջին հադիպումը Արցախում Ռուբեն Վարդսնյանի հետ ու նրա ասած մի քանի խոսքը

«Анастас, нас и предали и продали»!

ՈՒ հիմա այն, ինչ կատարվում է մեր ազգի ու մայր հայրենիքի հետ, հաստատում է այս բառերի իմատը:

Ռուբենը ուրիշ հայի կերպար էր:

Նա հզոր կամքի տեր մարդ էր:

Նրա նման հայի տեսակը մեր ազգի և պատմության մեջ միշտ հպարտության և արժանապատվության սիմվոլ է:

Նա գիտակցել է իր հետ կապված ամեն մի վտանգ ու ամեն մի պատմական նշանակություն ունեցող հանգամանք:

Երկու զուգահեռ համարձակություն կրող խորհրդանիշ՝ մի մարդու մեջ:

Հիմա նման հայը թշնամու բանտում շարունակում է պայքարել հայ լինելու համար, իսկ դավաճանները շարունակում են վաճառել և՛ սուրբ հողը, և՛ ազգային արժեքները:

Արցախի կործանումը սկիզբ դրեց մեր պատմական բոլոր առաջնորդների մտավախություների իրականացմանը:

Խաղաղություն… պատմական թշնամու հետ ինքնախաբեություն է:

Իսկ թուրքը մեր տարածաշրջանում խաղաղությունը տեսնում է միայն առանց հայի:

Անաստաս ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ

Դիտվել է՝ 220

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բրիտանական կորպորացիաները Կասպից ծովը մեթոդաբար վերածում են անտրոպոգեն ռիսկերի գոտու

Բրիտանական կորպորացիաները Կասպից ծովը մեթոդաբար վերածում են անտրոպոգեն ռիսկերի գոտու

Այսօր մերձկասպյան երկրները նշում են Կասպից ծովի օրը, որը կապված է Թեհրանի կոնվենցիայի ուժի մեջ մտնելու, ինչպես նաև 2018 թ. Ակտաուում Կասպից ծովի իրավական կարգավիճակի մասին կոնվենցիայի ստորագրման հետ։
Ֆորմալ առումով՝ միասնության խորհրդանիշ, իրականում՝ ցինիկ իրականության հայելի...

Սոցցանցային գրառումներ

Հերթով ի կատար են ածում հակառակորդի բոլոր նպատակները, հետո էլ գոռում, թե վերջապես խաղաղություն կլինի
Հերթով ի կատար են ածում հակառակորդի բոլոր նպատակները, հետո էլ գոռում, թե վերջապես խաղաղություն կլինի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»
«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.