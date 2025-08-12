«Շնորհավորում եմ, նախագահ Ալիև»

Սա ես չեմ ասում, սա ասել է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ԱՄՆ-ում «Խաղաղության հռչակագիր» ստորագրելու արաարողության ժամանակ։ Չշնորհավորեր, բա ի՞նչ աներ, վերջապես իրականացրեց Իլհամի կարևորագույն երազանքը՝ բացեց «Զանգեզուրի միջանցքը»։ Իսկ Ադրբեջանի երկարավիզ ուղտը, փոխադարձ շնորհավորանքի փոխարեն, հայտարարել է. «Հայաստանը դեռ տնային աշխատանք ունի կատարելու»։ Ու դա այնպես է հայտարարում, կասես ինքը՝ Իլհամը, ուսուցիչն է, Նիկոլը՝ յոթ տարի նույն դասարանում մնացած աշակերտ, որը դեռ քննություն պիտի հանձնի, այն է՝ փոխել Հայաստանի Սահմանադրությունը, ապահովել 300 000 ադրբեջանցիների անվտանգ բնակեցումը Հայաստանում:
Հարցնեմ իմ այն հայրենակիցներին, որոնք քանի օր է արդեն ցնծագին հրճվում են, միմյանց շնորհավորում. չե՞ք ասի՝ էդ ի՞նչ պատմական հաջողության համար եք այդպես տրտինգ տալիս, քաղաքական հավկուրներ։
Համլետ Մարտիրոսյան