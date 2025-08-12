Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.08.2025
 
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ Վլադիմիր Զելենսկին չի մասնակցի օգոստոսի 15-ին Ալյասկայում նախատեսված հանդիպմանը: «Եթե Պուտինի առաջարկը լավ գործարք է, ես դրա մասին կպատմեմ եվրոպացի առաջնորդներին, ՆԱՏՕ-ին և Զելենսկուն: Ալյասկայից հետո հաջորդ հանդիպումը պետք է լինի Պուտինի և Զելենսկու կամ Պուտինի, Զելենսկու և իմ միջև»,- ասել է Թրամփը։               
 
Նորություններ » «Շնորհավորում եմ, նախագահ Ալիև»

«Շնորհավորում եմ, նախագահ Ալիև»

«Շնորհավորում եմ, նախագահ Ալիև»
12.08.2025 | 16:12

Սա ես չեմ ասում, սա ասել է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ԱՄՆ-ում «Խաղաղության հռչակագիր» ստորագրելու արաարողության ժամանակ։ Չշնորհավորեր, բա ի՞նչ աներ, վերջապես իրականացրեց Իլհամի կարևորագույն երազանքը՝ բացեց «Զանգեզուրի միջանցքը»։ Իսկ Ադրբեջանի երկարավիզ ուղտը, փոխադարձ շնորհավորանքի փոխարեն, հայտարարել է. «Հայաստանը դեռ տնային աշխատանք ունի կատարելու»։ Ու դա այնպես է հայտարարում, կասես ինքը՝ Իլհամը, ուսուցիչն է, Նիկոլը՝ յոթ տարի նույն դասարանում մնացած աշակերտ, որը դեռ քննություն պիտի հանձնի, այն է՝ փոխել Հայաստանի Սահմանադրությունը, ապահովել 300 000 ադրբեջանցիների անվտանգ բնակեցումը Հայաստանում:

Հարցնեմ իմ այն հայրենակիցներին, որոնք քանի օր է արդեն ցնծագին հրճվում են, միմյանց շնորհավորում. չե՞ք ասի՝ էդ ի՞նչ պատմական հաջողության համար եք այդպես տրտինգ տալիս, քաղաքական հավկուրներ։

Համլետ Մարտիրոսյան

Դիտվել է՝ 156

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Բրիտանական կորպորացիաները Կասպից ծովը մեթոդաբար վերածում են անտրոպոգեն ռիսկերի գոտու

Բրիտանական կորպորացիաները Կասպից ծովը մեթոդաբար վերածում են անտրոպոգեն ռիսկերի գոտու

Այսօր մերձկասպյան երկրները նշում են Կասպից ծովի օրը, որը կապված է Թեհրանի կոնվենցիայի ուժի մեջ մտնելու, ինչպես նաև 2018 թ. Ակտաուում Կասպից ծովի իրավական կարգավիճակի մասին կոնվենցիայի ստորագրման հետ։
Ֆորմալ առումով՝ միասնության խորհրդանիշ, իրականում՝ ցինիկ իրականության հայելի...

Սոցցանցային գրառումներ

Հերթով ի կատար են ածում հակառակորդի բոլոր նպատակները, հետո էլ գոռում, թե վերջապես խաղաղություն կլինի
Հերթով ի կատար են ածում հակառակորդի բոլոր նպատակները, հետո էլ գոռում, թե վերջապես խաղաղություն կլինի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»
«Մտա­հոգ­ված Փա­շի­ն­յա­նի կեր­պա­րի տակ ի­րա­կա­նում հրեշ էր ապ­րում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
-Ա­սո­ղը ես եմ, թագն իմ գլ­խին ա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.